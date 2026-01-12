Румен Гълъбинов: Най-дългият срок за плащане в две валути на държава в еврозоната е два месеца

Това каза икономистът Румен Гълъбинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Според икономиста преходът у нас от лев към евро върви по-добре от очакваното. Той посочи, че ако има една маса за обръщение от 31 милиарда лева, то около 16 милиарда лева през търговските банки вече са били насочени към БНБ и оттам са били изтеглени от обращение.
Гълъбинов обясни, че ако срокът на използване на двете валути паралелно бъде удължен, то това би била неприятна новина на всички търговци. Той припомни, че ако това се случи, то те ще трябва да поддържат още две каси, което е и допълнителна финансова тежест.
Това каза икономистът Румен Гълъбинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Според икономиста преходът у нас от лев към евро върви по-добре от очакваното. Той посочи, че ако има една маса за обръщение от 31 милиарда лева, то около 16 милиарда лева през търговските банки вече са били насочени към БНБ и оттам са били изтеглени от обращение.
Гълъбинов обясни, че ако срокът на използване на двете валути паралелно бъде удължен, то това би била неприятна новина на всички търговци. Той припомни, че ако това се случи, то те ще трябва да поддържат още две каси, което е и допълнителна финансова тежест.