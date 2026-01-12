Румен Гълъбинов: Най-дългият срок за плащане в две валути на държава в еврозоната е два месеца

„Най-дългият срок за плащане в две валути на държава в еврозоната е два месеца. Най-краткият срок пък е две седмици. Ние сме избрали нещо средно – един месец. Удължаването може да стане само с промяна в закона.“

Това каза икономистът Румен Гълъбинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според икономиста преходът у нас от лев към евро върви по-добре от очакваното. Той посочи, че ако има една маса за обръщение от 31 милиарда лева, то около 16 милиарда лева през търговските банки вече са били насочени към БНБ и оттам са били изтеглени от обращение.

„Сега остават около осем милиарда евро още, които да влязат в обращение. На мен ми се струва, че ако вървим с това темпо, то до края на месеца около 80-90% от тази левова маса ще бъде изтеглена“, каза още гостът.

Гълъбинов обясни, че ако срокът на използване на двете валути паралелно бъде удължен, то това би била неприятна новина на всички търговци. Той припомни, че ако това се случи, то те ще трябва да поддържат още две каси, което е и допълнителна финансова тежест.