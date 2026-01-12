Румен Радев връчва първия мандат на ГЕРБ (на живо)

Президентъът Румен Радев връчва първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет на ГЕРБ. Това ще се случи точно в 10 часа. От партията на Бойко Борисов заявиха, че че те веднага ще върнат папката неизпълнена, за да не се губи време. От ПП-ДБ, които трябва след тях да вземат мандата, също обясниха преди ден, че ще го върнат веднага неизпълнен. Не е ясно коя ще е третата политическа формация, която ще бъде избрана от Радев, за да предложи състав на МС. В публичното пространство се въртят спекулации, че ако това бъде БСП-ОЛ, то ще се направи опит да се излъчи редовно правителство. Но определени представители на БСП излючиха подобен вариант.

