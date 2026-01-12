НА ЖИВО
          Румен Радев връчва първия мандат на ГЕРБ (на живо)

          Безплатен онлайн стрийм на ефира на ТВ Евроком! Приятно гледане!
          Президентъът Румен Радев връчва първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет на ГЕРБ. Това ще се случи точно в 10 часа. От партията на Бойко Борисов заявиха, че че те веднага ще върнат папката неизпълнена, за да не се губи време. От ПП-ДБ, които трябва след тях да вземат мандата, също обясниха преди ден, че ще го върнат веднага неизпълнен. Не е ясно коя ще е третата политическа формация, която ще бъде избрана от Радев, за да предложи състав на МС. В публичното пространство се въртят спекулации, че ако това бъде БСП-ОЛ, то ще се направи опит да се излъчи редовно правителство. Но определени представители на БСП излючиха подобен вариант.

          Очаквайте влючване на живо!

          Очаквайте влючване на живо!

          Политика

          ОФИЦИАЛНО: Първият мандат е неуспешен, Желязков върна празна папка на Радев

          Никола Павлов -
          Процедурата за съставяне на правителство в България започна с ГЕРБ, след като кабинетът "Желязков" подаде оставка. Днес, кандидатът за министър-председател от ГЕРБ Росен Желязков...
          Политика

          Маркет ЛИНКС: ГЕРБ остават първи, до 6 партии влизат в парламента

          Никола Павлов -
          След протестната вълна и оставката на правителството на Росен Желязков, обществените нагласи в България остават силно негативни. Според данни от национално проучване на "Маркет...
          Европа

          ЕС ще подпише търговското споразумение с Меркосур в Парагвай на 17 януари

          Красимир Попов -
          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще подпише търговското споразумение с Меркосур в Парагвай на 17 януари, предаде АФП. На 9 януари ЕС...

