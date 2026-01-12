RUSI: Руската авиация се е засилила много по време на войната в Украйна, а НАТО не го разбира

По време на войната в Украйна руската авиация се е превърнала в по-сериозна заплаха за НАТО, но Западът погрешно я възприема като колос на глинени крака. Военният анализатор Джъстин Бронк пише за това в аналитичен доклад на уебсайта на британския Кралски институт за обединени служби (RUSI).

Защо НАТО смята руската авиация за слаба

НАТО е убедено в слабостта на руските Въздушно-космически сили (ВКС) поради неспособността им да постигнат въздушно превъзходство над Украйна. През първите месеци на войната Русия претърпя тежки загуби на самолети: приблизително 130 унищожени или сериозно повредени самолета, ако броим само заснетите на снимки и видео.

Най-голям брой загубени самолети са Су-25СМ и Су-34М (приблизително по 40 от всеки). Тези загуби бяха особено тежки за флота от Су-34, от които Русия разполагаше само с около 130 в началото на войната.

„Неспособността на ВКС да установи въздушно превъзходство над Украйна, както и значителните загуби на самолети, оръжия и системи за противовъздушна отбрана, които те понесоха в конфликта досега, накараха много политици и военни наблюдатели значително да понижат рейтинга на ВКС като потенциална заплаха за европейските държави-членки на НАТО“, пише Бронк.

Защо НАТО греши относно слабостта на руската авиация

Анализаторът е убеден, че загубите на самолети, макар и значителни, не са критични. Например, загубата на голям брой Су-25 и Су-24, според Бронк, е без значение, тъй като това са остарели самолети, които Русия така или иначе не би използвала в хипотетичен конфликт срещу НАТО.

Що се отнася до по-модерните самолети, Русия е компенсирала напълно загубите от началната фаза на войната и дори е надхвърлила размера на флота си по това време.

Например, по отношение на гореспоменатите Су-34. В началото на войната Руската федерация е разполагала с приблизително 130 от тях и е загубила 40. През 2022 г. обаче руската армия е получила 8 нови самолета от този тип, през 2023 г. – още 11, през 2024 г. – още 12-14, а през 2025 г. – до още 11. С други думи, по време на войната руските ВКС са получили приблизително 40 нови самолета от този тип и вероятно повече.

Броят на самолетите Су-35С се е увеличил от 90 в края на 2020 г. до 135-140 до края на 2025 г. Броят на МиГ-31 се е увеличил от 110 на 125-130. Броят на Су-30 е намалял леко – от 150 на 140-145. Освен това, ВКС са получили 20 Су-57, в сравнение със само един в края на 2020 г.

Като цяло, докато Русия имаше 466 оперативни изтребителя от различни типове през 2020 г., до края на 2025 г. този брой се увеличи до 545-560.

Също толкова важно е, че по време на войната стотици, ако не и хиляди, руски пилоти натрупаха реален боен опит в съвременните, високоинтензивни военни действия, нещо, което не бяха имали преди и нещо, което липсва на повечето пилоти от НАТО.

Освен това, както самите пилоти, така и техните командири са се научили да взаимодействат по-ефективно с наземните системи за противовъздушна отбрана и сухопътните сили.

„Във всяка война срещу силите на НАТО, ВКС биха се сблъскали с трудности при разполагането на ефективна огнева мощ в голям мащаб на бойното поле в началото на 2022 г. поради недостатъчен брой варианти за оръжия, недостиг на модули за насочване и лоша подготовка. Сега това не е така“, отбелязва Бронк.