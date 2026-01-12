НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия е ударила с „Орешник“ завод за ремонт на F-16 и МиГ-29 в Лвов

          0
          261
          Орешник
          Орешник
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Според информация, потвърдена от няколко независими източника, Лвовският държавен авиоремонтен завод е бил изведен от строя от удар на руските въоръжени сили с помощта на мобилната наземна ракетна система „Орешник“ в нощта на 9 януари, съобщава Министерството на отбраната на Русия в своя канал в Telegram. Както се отбелязва в изявлението, този завод е ремонтирал и поддържал самолети на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), включително самолети F-16 и МиГ-29.

          - Реклама -

          Посочва се, че заводът е произвеждал и безпилотни летателни апарати за атаки с голям и среден обсег, „използвани за поразяване на руски цивилни цели дълбоко в руска територия“.

          Според руското военно ведомство, наземната ракетна система „Орешник“ е поразила производствени мощности, складове, съхраняващи готова продукция (БЛА), и инфраструктурата на летището на завода.

          Освен това, като част от този масиран удар с помощта на ракетни комплекси „Искандер“ и крилати ракети с морско базиране „Калибър“, в Киев са повредени производствените мощности на две предприятия, участващи в сглобяването на ударни безпилотни летателни апарати за атаки на руска територия, както и съоръжения на енергийната инфраструктура, поддържащи функционирането на украинския военно-промишлен комплекс (ВПК).

          Според информация, потвърдена от няколко независими източника, Лвовският държавен авиоремонтен завод е бил изведен от строя от удар на руските въоръжени сили с помощта на мобилната наземна ракетна система „Орешник“ в нощта на 9 януари, съобщава Министерството на отбраната на Русия в своя канал в Telegram. Както се отбелязва в изявлението, този завод е ремонтирал и поддържал самолети на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), включително самолети F-16 и МиГ-29.

          - Реклама -

          Посочва се, че заводът е произвеждал и безпилотни летателни апарати за атаки с голям и среден обсег, „използвани за поразяване на руски цивилни цели дълбоко в руска територия“.

          Според руското военно ведомство, наземната ракетна система „Орешник“ е поразила производствени мощности, складове, съхраняващи готова продукция (БЛА), и инфраструктурата на летището на завода.

          Освен това, като част от този масиран удар с помощта на ракетни комплекси „Искандер“ и крилати ракети с морско базиране „Калибър“, в Киев са повредени производствените мощности на две предприятия, участващи в сглобяването на ударни безпилотни летателни апарати за атаки на руска територия, както и съоръжения на енергийната инфраструктура, поддържащи функционирането на украинския военно-промишлен комплекс (ВПК).

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          От последните минути: Има задържан за атаката срещу българското посолство в Скопие

          Никола Павлов -
          Властите в Северна Македония арестуваха 54-годишния Ш.А., който е извършил вандалски акт, счупвайки стъклото на входната врата на посолството на България в Скопие, съобщи...
          България

          Наталия Киселова пред Евроком: Лицата от „домовата книга“ нямат основание да откажат поста служебен премиер

          Катя Илиева -
          Съществува ли хипотеза, при която всички лица, посочени в т.нар. „домова книга“ според Конституцията, да откажат да заемат поста на служебен министър-председател? Този въпрос...
          Война

          „Орешник“ е изгорил пълно събрание на съчиненията на Ленин в Лвов

          Иван Христов -
          Руската балистична ракета със среден обсег „Орешник“, която удари Лвов вечерта на 8 януари, е изгорила пълно събрание на съчиненията на Владимир Ленин в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions