Според информация, потвърдена от няколко независими източника, Лвовският държавен авиоремонтен завод е бил изведен от строя от удар на руските въоръжени сили с помощта на мобилната наземна ракетна система „Орешник“ в нощта на 9 януари, съобщава Министерството на отбраната на Русия в своя канал в Telegram. Както се отбелязва в изявлението, този завод е ремонтирал и поддържал самолети на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), включително самолети F-16 и МиГ-29.

Посочва се, че заводът е произвеждал и безпилотни летателни апарати за атаки с голям и среден обсег, „използвани за поразяване на руски цивилни цели дълбоко в руска територия“.

Според руското военно ведомство, наземната ракетна система „Орешник“ е поразила производствени мощности, складове, съхраняващи готова продукция (БЛА), и инфраструктурата на летището на завода.

Освен това, като част от този масиран удар с помощта на ракетни комплекси „Искандер“ и крилати ракети с морско базиране „Калибър“, в Киев са повредени производствените мощности на две предприятия, участващи в сглобяването на ударни безпилотни летателни апарати за атаки на руска територия, както и съоръжения на енергийната инфраструктура, поддържащи функционирането на украинския военно-промишлен комплекс (ВПК).