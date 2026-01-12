НА ЖИВО
          Русия осъди опита на чуждестранни сили да се намесват в Иран

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Русия осъди опита на „чуждестранни сили“ да се намесват във вътрешните работи на Иран, след като САЩ заплашиха да се противопоставят на репресиите, извършвани от ислямската република срещу протестиращите.

          В телефонен разговор с иранския си колега, секретарят на руския Съвет за сигурност, Сергей Шойгу, „остро осъди поредния опит на чужди сили да се намесват във вътрешните работи на Иран“, съобщиха държавните медии. Това беше първата реакция на Москва относно широко разпространените безредици в Иран.

          „Русия е против всякакви опити за външна намеса в Иран и подкрепя суверенитета на страната“, посочват от руския Съвет за сигурност.

