      понеделник, 12.01.26
          НачалоВойна

          Русия остави без електричество седем области на Украйна

          Украйна без електричество
          Украйна без електричество
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта на 12 януари руските войски предприеха поредна атака срещу украинския енергиен сектор. В резултат на атаката жителите на седем области останаха временно без електричество, пише УНИАН. Заместник-министърът на енергетиката на Украйна Роман Андарак съобщи на брифинг, че атаката е оставила без ток клиенти в Одеска, Житомирска, Сумска, Харковска, Донецка, Днепропетровска и Черниговска области.

          - Реклама -

          „Енергетиците започнаха аварийно-възстановителни работи през нощта“, отбеляза служителят.

          Той уточни, че в Черниговска област Русия е повредила енергийно съоръжение, което е довело до загуба на ток в няколко населени места.

          „Захранването ще бъде възстановено веднага щом ситуацията със сигурността позволи“, увери служителят.

          Министерството на енергетиката добави, че поради неблагоприятни метеорологични условия е прекъснато електричество в 161 населени места в Киевска област, 48 в Закарпатска област, 36 в Днепропетровска област и 15 в Черниговска област.

          „Ремонтни екипи от регионалните енергийни компании работят по възстановяването на повредените електропроводи“, отбеляза Андарак.

          Заместник-министърът съобщи също, че в Одеска и Житомирска област продължават възстановителни работи за възстановяване на електрозахранването на потребителите.

          Освен това, ремонтите след обстрела в нощта на 9 януари продължават в столицата и Киевската област. В части от Деснобережния и Левобережния район на Киев се въвеждат аварийни прекъсвания.

          „В момента в повечето региони са в сила почасови графици за прекъсване. Аварийните графици са в сила в Киев и Киевска област, както и в Одеска, Харковска и Донецка области. Продължителността им може да зависи от значително понижение на температурата на въздуха“, заключи заместник-министърът на енергетиката.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Reuters: Отвличането на Мадуро демонстрира ограничените възможности на Китай

          Иван Христов -
          Отвличането на Николас Мадуро е разкрило ограничените възможности на Китай, пише Reuters. Изданието, позовавайки се на източници, твърди, че една от целите на американската...
          Крими

          Дете нападна с нож учител и съученик в Киев, подозират руско влияние

          Никола Павлов -
          14-годишен ученик от Киев рани учител и съученик в местно училище, съобщиха от украинската прокуратура. Според разследващите, извършителят също е ранен и е задържан....
          Политика

          ЕС обсъжда създаването на 100-хилядна армия, докато САЩ разработват нова ракета за HIMARS

          Георги Петров -
          Европейският комисар по отбрана и космическо пространство Андриус Кубилиус постави на дневен ред критични въпроси относно бъдещето на сигурността на Европа. В центъра на...

