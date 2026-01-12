Русия остави без електричество седем области на Украйна

В нощта на 12 януари руските войски предприеха поредна атака срещу украинския енергиен сектор. В резултат на атаката жителите на седем области останаха временно без електричество, пише УНИАН. Заместник-министърът на енергетиката на Украйна Роман Андарак съобщи на брифинг, че атаката е оставила без ток клиенти в Одеска, Житомирска, Сумска, Харковска, Донецка, Днепропетровска и Черниговска области.

„Енергетиците започнаха аварийно-възстановителни работи през нощта“, отбеляза служителят.

Той уточни, че в Черниговска област Русия е повредила енергийно съоръжение, което е довело до загуба на ток в няколко населени места.

„Захранването ще бъде възстановено веднага щом ситуацията със сигурността позволи“, увери служителят.

Министерството на енергетиката добави, че поради неблагоприятни метеорологични условия е прекъснато електричество в 161 населени места в Киевска област, 48 в Закарпатска област, 36 в Днепропетровска област и 15 в Черниговска област.

„Ремонтни екипи от регионалните енергийни компании работят по възстановяването на повредените електропроводи“, отбеляза Андарак.

Заместник-министърът съобщи също, че в Одеска и Житомирска област продължават възстановителни работи за възстановяване на електрозахранването на потребителите.

Освен това, ремонтите след обстрела в нощта на 9 януари продължават в столицата и Киевската област. В части от Деснобережния и Левобережния район на Киев се въвеждат аварийни прекъсвания.

„В момента в повечето региони са в сила почасови графици за прекъсване. Аварийните графици са в сила в Киев и Киевска област, както и в Одеска, Харковска и Донецка области. Продължителността им може да зависи от значително понижение на температурата на въздуха“, заключи заместник-министърът на енергетиката.