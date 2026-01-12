Руските армия е превзела Белогорие в Запорожка област, съобщава „Военная Хроника“. Селището се намира в Ореховски район на северния бряг на река Конка, на 15 км югоизточно от град Орехов и на 2,5 км източно от Малая Токмачка.

Бойци от руската групировка войски „Днепър“ са пробили отбраната на Въоръжените сили на Украйна и са изтласкали от селището планинско-щурмова бригада на украинската армия. Установяването на контрол над Белогорие открива перспектива за пробив към Орехов, основният укрепен район на ВСУ в Запорожка област.

След като се закрепят Белогорие, се очаква частите от група „Днепър“, с огнева подкрепа от ракетна и оръдийна артилерия, както и FPV дронове, да започнат настъпление към село Новоселовка, което ще им позволи да достигнат командните височини между двете населени места и да започнат да изтласкват части от 61-ва отделна механизирана бригада и Волинския батальон към село Новоселовка към района на Омелник.

В крайна сметка това ще позволи на руснаците да установят на контрол над веригата от населени места Новоселовка-Егоровка-Омелник и да лишат на Ореховската групировка на ВСУ от североизточната ѝ линия за снабдяване.