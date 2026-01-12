НА ЖИВО
          Война

          Руската армия се опитва да премине железопътната линия северно от Покровск и да пробие към Гришино

          Руско настъпление северно от Покровск
          Руско настъпление северно от Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Щурмови групи на руската армия са активизирали опитите си да настъпят над железопътната линия в северната част на Покровск, Донецка област. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обаче сдържат натиска, според Седми корпус за бързо реагиране на Десантно-щурмовите войски (ДЩВ) на украинската армия, предава „Зеркало недели“.

          Руснаците се опитват активно да настъпят и в близост до индустриалната зона. Преди няколко дни войници от 25-та отделна Сичеславска бригада от ДЩВ на ВСУ са отблъснали атака на повече от 20 бойци.

          Руснаците целят да натрупат жива сила, преди да настъпят към Гришино. ВСУ обаче нанасят удари, пречейки им да концентрират личния си състав и техниката си. Температурите под нулата усложняват боевете както за руската, така и за украинската страна.

          Логистиката на този участък от фронта обаче остава предизвикателство за ВСУ. Украинските военни използват наземни роботизирани системи и тежки дронове за доставки.

