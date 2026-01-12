Руската армия удари Одеса, в части от града няма електричество

В нощта на 12 януари руската армия атакува Одеса с ударни дронове, повреждайки електропреносна мрежа и ранявайки цивилни. Пресслужбата на Одеската областна прокуратура съобщи пред УНИАН, че руснаците са атакували електропреносни мрежи през нощта, като са нанесли щети на гражданска инфраструктура и жилищни сгради.

- Реклама -

„Шест частни къщи и един лек автомобил са повредени. 40-годишен мъж и 64-годишна жена са ранени. Образувано е дело по чл. 438, чл. 1 от Наказателния кодекс за военни престъпления“, съобщиха от прокуратурата.

Според Сергий Лисак, началник на Одеската градска военна администрация, в резултат на щетите по инфраструктурата от руските сили, е спряно електрозахранването в част от квартал Пересип на града. Една частна къща е напълно разрушена.

„Специалисти работят по възстановяване на електрозахранването. Отоплителната, водоснабдителната и канализационната системи функционират нормално. На мястото на нападението е създаден център за реагиране при извънредни ситуации, където жителите могат да кандидатстват за обезщетение по държавната програма „еВосстановление“ и от градския бюджет“, подчерта Лисак.

Той заяви още, че е създадена отоплителна станция и са привлечени международни организации, които да помогнат на населението. В момента служители на комуналните услуги поправят счупените прозорци.