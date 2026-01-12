Руската армия засилва натиска над ВСУ при Часов Яр

По време на влошаването на метеорологичните условия (сняг и слана), руските войски са увеличили натиска при Часов Яр в Донецка област, съобщават от 24-та отделна механизирана бригада „крал Даниил“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предава „Зеркало недели“.

Руснаците се опитват да струпат личен състав и атакуват града с различни видове въоръжение, включително реактивни системи за залпов огън (РСЗО).

Бригадата отбеляза, че ВСУ държат позициите си. През последната седмица броят на унищожения руски личен състав и техника в този сектор на фронта се е удвоил.