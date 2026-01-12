НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руската армия засилва натиска над ВСУ при Часов Яр

          0
          46
          Часов Яр
          Часов Яр
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          По време на влошаването на метеорологичните условия (сняг и слана), руските войски са увеличили натиска при Часов Яр в Донецка област, съобщават от 24-та отделна механизирана бригада „крал Даниил“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Руснаците се опитват да струпат личен състав и атакуват града с различни видове въоръжение, включително реактивни системи за залпов огън (РСЗО).

          Бригадата отбеляза, че ВСУ държат позициите си. През последната седмица броят на унищожения руски личен състав и техника в този сектор на фронта се е удвоил.

          По време на влошаването на метеорологичните условия (сняг и слана), руските войски са увеличили натиска при Часов Яр в Донецка област, съобщават от 24-та отделна механизирана бригада „крал Даниил“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Руснаците се опитват да струпат личен състав и атакуват града с различни видове въоръжение, включително реактивни системи за залпов огън (РСЗО).

          Бригадата отбеляза, че ВСУ държат позициите си. През последната седмица броят на унищожения руски личен състав и техника в този сектор на фронта се е удвоил.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Франция набира младежи за платена доброволна военна служба с възнаграждение от 800 евро

          Екип Евроком -
          Франция официално даде старт на кампания за набиране на хиляди млади хора за нова 10-месечна доброволна национална военна служба. Първите одобрени участници ще започнат...
          Война

          Руската армия превзе ключовото селище Белогорие на подстъпите към Орехов

          Иван Христов -
          Руските армия е превзела Белогорие в Запорожка област, съобщава „Военная Хроника“. Селището се намира в Ореховски район на северния бряг на река Конка, на...
          Война

          Дмитро Кулеба: Войната в Украйна няма да завърши през 2026 година

          Иван Христов -
          Бившият министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба изрази съмнение, че войната с Русия ще приключи през 2026 г. Той сподели мнението си...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions