Руски военни са успели да свалят с две ракети американски изтребител F-16, който е бил част от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това съобщи командирът на зенитно-ракетния батальон С-300 на руските въоръжени сили с позивна „Север“ в предаването „Соловьов Live”.

Според него унищожаването на американския изтребител е резултат от отделна, сложна операция, внимателно планирана от руските военни.

„Дълго време планирахме тази операция. Ловихме, чакахме. Нашият противник много хвали тези самолети, че са неразрушими. Оказва се, че се разбиват по същия начин… Не с първия изстрел – използвахме две ракети. С първия го посякохме и с втория го довършихме“, казва командирът.