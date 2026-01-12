Руските сили са унищожили две бойни групи от Националната гвардия на Украйна (НГУ) близо до село Веселое в Харковска област, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

„Опитът на две бойни групи от 13-та оперативна бригада на НГУ да настъпят с пикапи от района на Веселое беше осуетен с комплексно огнево поражение; и двете бяха унищожени“, казва събеседникът на агенцията.

Руските сили са елиминирали и щурмова група на 58-ма отделна мотострелкова бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до село Лиман, добави той.