Руските сили са унищожили две бойни групи от Националната гвардия на Украйна (НГУ) близо до село Веселое в Харковска област, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.
- Реклама -
„Опитът на две бойни групи от 13-та оперативна бригада на НГУ да настъпят с пикапи от района на Веселое беше осуетен с комплексно огнево поражение; и двете бяха унищожени“, казва събеседникът на агенцията.
Руските сили са елиминирали и щурмова група на 58-ма отделна мотострелкова бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до село Лиман, добави той.
Руските сили са унищожили две бойни групи от Националната гвардия на Украйна (НГУ) близо до село Веселое в Харковска област, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.
- Реклама -
„Опитът на две бойни групи от 13-та оперативна бригада на НГУ да настъпят с пикапи от района на Веселое беше осуетен с комплексно огнево поражение; и двете бяха унищожени“, казва събеседникът на агенцията.
Руските сили са елиминирали и щурмова група на 58-ма отделна мотострелкова бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до село Лиман, добави той.