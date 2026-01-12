НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руските войски са унищожили две бойни групи на Националната гвардия на Украйна в Харковска област

          0
          96
          Руската армия - САУ
          Руската армия - САУ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските сили са унищожили две бойни групи от Националната гвардия на Украйна (НГУ) близо до село Веселое в Харковска област, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „Опитът на две бойни групи от 13-та оперативна бригада на НГУ да настъпят с пикапи от района на Веселое беше осуетен с комплексно огнево поражение; и двете бяха унищожени“, казва събеседникът на агенцията.

          Руските сили са елиминирали и щурмова група на 58-ма отделна мотострелкова бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до село Лиман, добави той.

          Руските сили са унищожили две бойни групи от Националната гвардия на Украйна (НГУ) близо до село Веселое в Харковска област, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „Опитът на две бойни групи от 13-та оперативна бригада на НГУ да настъпят с пикапи от района на Веселое беше осуетен с комплексно огнево поражение; и двете бяха унищожени“, казва събеседникът на агенцията.

          Руските сили са елиминирали и щурмова група на 58-ма отделна мотострелкова бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до село Лиман, добави той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украински военен: Руската армия използва по нов начин лошото време за пробиви на отбраната на ВСУ

          Иван Христов -
          Руснаците се опитват да се възползват максимално от лошите метеорологични условия и активно придвижват части по линията на съприкосновение, но правят това по различен...
          Война

          CNN: Киев потъна в студ и мрак заради руските удари

          Иван Христов -
          Киев и редица региони на Украйна преживяват критични прекъсвания на електрозахранването и отоплението на фона на интензивни руски атаки срещу енергийния сектор, докато страната...
          Война

          Министърът на отбраната на Великобритания едва не е попаднал под удара на „Орешник“

          Иван Христов -
          Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли се е оказал в близост до мястото на удара на руската армия с хиперзвукова балистична ракета „Орешник“...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions