С цел да нанесе удар по Сръбската православна църква (СПЦ), патриарх Вартоломей възнамерява да признае автокефалията на Черногорската православна църква. Това твърдят от Службата за външно разузнаване (СВР) на Русия, цитирани от ТАСС.

„Агресивните апетити на „константинополския антихрист“ не се ограничават само до Украйна и Балтийските страни; неговото предателство постепенно се разпространява и в земите на Източна Европа. За да нанесе удар срещу „особено упоритата“ Сръбска православна църква, той възнамерява да предостави автокефалия на непризнатата „Черногорска православна църква“, се казва в изявлението.

Руската Служба за външно разузнаване също така обръща внимание на отношението на църковните среди към дейността на Вартоломей, която се оценява като „разкъсване на живото тяло на Църквата“. „По този начин той се оприличава на лъжепророците, споменати в Нагорната проповед: „Те идват при вас в овчи кожи, а отвътре са хищни вълци. По плодовете им ще ги познаете“, добавят от СВР на Русия.