САЩ не възнамеряват да насърчават смяната на режима в Иран

Съединените щати не възнамеряват да насърчават смяната на режима в Иран или да започват военна операция, заяви посланикът на САЩ в Израел, Майк Хъкаби, в интервю за британския телевизионен канал Sky News.
Той добави, че фокусът на американската политика е върху уважението към правото на протест на иранските граждани.
Хъкаби подчерта, че САЩ и Израел не планират конфликт в момента, като призна, че тези решения не са в неговата компетентност и се вземат във Вашингтон.
А в Русия ще смениш ли режима. Бай Дончо стана президент на половин свят.
Много ясно, че Бай Дончо е предупреден !Ядрената програма!
Майтапчии! По-точно – спря да ги насърчава след като Русия, Китай, Бразилия застанаха зад Иран. А Иран изкара 6 000 000 на улицата в контрапротест срещу подстрекателите на бунтове.