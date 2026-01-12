НА ЖИВО
          Политика

          САЩ не възнамеряват да насърчават смяната на режима в Иран

          Снимка: AFP
          
          Съединените щати не възнамеряват да насърчават смяната на режима в Иран или да започват военна операция, заяви посланикът на САЩ в Израел, Майк Хъкаби, в интервю за британския телевизионен канал Sky News.

          „Не мисля, че това е нещо, в което САЩ участват активно или се опитват да ускорят“, посочи Хъкаби, като отговор на въпрос дали Вашингтон се опитва да ускори смяната на ръководството на Ислямската република.

          Той добави, че фокусът на американската политика е върху уважението към правото на протест на иранските граждани.

          „Президентът Тръмп очевидно иска да има разбирателство, че иранското правителство не трябва да убива собствените си граждани, не трябва да ги осакатява и не трябва да ги измъчва, защото протестират; те имат право да протестират“, добави дипломатът.

          Хъкаби подчерта, че САЩ и Израел не планират конфликт в момента, като призна, че тези решения не са в неговата компетентност и се вземат във Вашингтон.

          3 КОМЕНТАРА

          3. Майтапчии! По-точно – спря да ги насърчава след като Русия, Китай, Бразилия застанаха зад Иран. А Иран изкара 6 000 000 на улицата в контрапротест срещу подстрекателите на бунтове.

