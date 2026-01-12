САЩ отменят рекорден брой визи през 2025 г. под ръководството на Тръмп: повече от 100 000 визи анулирани

Откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност, Съединените щати са отменили повече от 100 000 визи, поставяйки рекорд за една година, съобщи Държавният департамент. Според говорителя на департамента Томи Пигот, „администрацията на Тръмп няма по-важен приоритет от защитата на американските граждани и запазването на американския суверенитет“.

Цифрата, регистрирана след втората инаугурация на Тръмп на 20 януари 2025 г., е два и половина пъти по-голяма от броя на отменените визи през 2024 г., когато президент на САЩ беше Джо Байдън. Според Държавния департамент, хиляди визи са отменени заради престъпления, които включват нападения и шофиране в нетрезво състояние.

Сред отменените визи са и около 8000 визи за студенти, които са участвали в протести срещу Израел. Марко Рубио, държавният секретар, подчерта значението на тези отмени, използвайки закон от епохата на Маккарти, който позволява на САЩ да блокират влизането на чужденци, които се считат за противници на външната политика на страната.

Администрацията на Тръмп също така затегна проверките за визи, като въведе проверка на публикациите в социалните медии на кандидатите за визи. Отмяната на визи е част от по-широка кампания за депортации, като министерството на вътрешната сигурност съобщи, че през 2025 г. са депортирани повече от 605 000 души, а още 2,5 милиона са напуснали страната по собствено желание.