      понеделник, 12.01.26
          Съсобственикът на бара, в който загинаха 40 души, остава в ареста

          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Швейцарски съд разпореди задържането на Жак Морети, съсобственик на бар „Констеласион“ в ски курорта Кранс – Монтана, където по време на новогодишния празник пожар отне живота на 40 души. Морети бе арестуван в петък по обвинение за риск от укриване, след като прокуратурата на кантон Вале реши да го задържи след продължителни разпити на него и съпругата му Джесика.

          Очакваше се да бъде взето решение относно основанията за продължаване на задържането му. Семейство Морети изрази съжаление за трагедията, случила се в техния бар, и увери, че ще сътрудничи напълно на разследването.

          Идентифицирани всички жертви на пожара в бар в Кранс-Монтана – ОБНОВЕНА

          Очакваше се да бъде взето решение относно основанията за продължаване на задържането му. Семейство Морети изрази съжаление за трагедията, случила се в техния бар, и увери, че ще сътрудничи напълно на разследването.

          Идентифицирани всички жертви на пожара в бар в Кранс-Монтана – ОБНОВЕНА
          Франция набира младежи за платена доброволна военна служба с възнаграждение от 800 евро

          Франция официално даде старт на кампания за набиране на хиляди млади хора за нова 10-месечна доброволна национална военна служба. Първите одобрени участници ще започнат...
          ЕК очаква пълна подкрепа в европарламента за сделката с Меркосур

          Европейската комисия (ЕК) изрази увереност, че споразумението между Европейския съюз и страните от южноамериканския блок Меркосур ще срещне широка подкрепа сред членовете на Европейския...
          Бившият министър на правосъдието на Полша получи политическо убежище в Унгария

          Бившият министър на правосъдието на Полша и бивш главен прокурор Збигнев Зебро, който е изправен пред 26 обвинения в родината си, е получил политическо...

