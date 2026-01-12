Съсобственикът на бара, в който загинаха 40 души, остава в ареста

Швейцарски съд разпореди задържането на Жак Морети, съсобственик на бар „Констеласион“ в ски курорта Кранс – Монтана, където по време на новогодишния празник пожар отне живота на 40 души. Морети бе арестуван в петък по обвинение за риск от укриване, след като прокуратурата на кантон Вале реши да го задържи след продължителни разпити на него и съпругата му Джесика.

Очакваше се да бъде взето решение относно основанията за продължаване на задържането му. Семейство Морети изрази съжаление за трагедията, случила се в техния бар, и увери, че ще сътрудничи напълно на разследването.