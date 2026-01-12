Селта нанесе трета поредна загуба на Севиля

Селта Виго надви Севиля с минималното 1:0 като гост в мач от 19-ия кръг на Ла Лига, игран на „Рамон Санчес Писхуан“.
Маркос Алонсо вкара единственото попадение от дузпа в 88-ата минута.
Севиля е 14-и с 20 точки, а Селта – 7-и с 29.
Маркос Алонсо донесе победата за Селта
