НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Селта нанесе трета поредна загуба на Севиля

          Маркос Алонсо донесе победата за Селта

          0
          3
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Селта Виго надви Севиля с минималното 1:0 като гост в мач от 19-ия кръг на Ла Лига, игран на „Рамон Санчес Писхуан“.

          - Реклама -

          Маркос Алонсо вкара единственото попадение от дузпа в 88-ата минута.

          Севиля е 14-и с 20 точки, а Селта – 7-и с 29.

          Селта Виго надви Севиля с минималното 1:0 като гост в мач от 19-ия кръг на Ла Лига, игран на „Рамон Санчес Писхуан“.

          - Реклама -

          Маркос Алонсо вкара единственото попадение от дузпа в 88-ата минута.

          Севиля е 14-и с 20 точки, а Селта – 7-и с 29.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Нов гол на Кристиано Роналдо не стигна на Ал Насър

          Станимир Бакалов -
          Кристиано Роналдо записа пореден паметен момент в своята кариера, реализирайки гол №959, но това не бе достатъчно за Ал Насър, който отстъпи с 1:3...
          Спорт

          Обявиха кога Левски и Лудогорец спорят за Суперкупата

          Станимир Бакалов -
          Българската професионална футболна лига обяви началния час на мача за Суперкупата на България между Левски и Лудогорец. Срещата ще се играе на 3 февруари...
          Спорт

          Ювентус разби Кремонезе у дома

          Станимир Бакалов -
          Ювентус даде сериозна заявка за силен втори полусезон, след като записа впечатляваща победа с 5:0 над Кремонезе в двубой от 20-ия кръг на италианската...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions