Ще бъдат изградени два нови центъра за мигранти в България

България ще изгради два нови центъра от затворен тип за настаняване на мигранти до края на 2026 г. и началото на 2027 г. Това се налага заради разпоредбите в новия Пакт за миграцията и убежището на Европейския съюз, който ще започне да се прилага от 12 юни тази година за всички страни членки, обяви в интервю за „Хоризонт“ на БНР председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов.

Той обясни, че се обмисля възможността центровете за мигранти да бъдат разположени в по-малки общини, така че да осигурят нови работни места за местното население.

„По отношение на инфраструктурното обслужване и изискванията на пакта, България има задължението да изгради 2 нови центъра от затворен тип. В момента проучваме дислокацията – къде могат тези центрове да бъдат построени. Считам, че целесъобразно е да бъде в по-малки населени места“, заяви Иванов.



По негови думи „не би трябвало да се страхуват хората, тъй като ще бъдат от затворен тип, тоест хората, които ще бъдат вътре – бежанците – няма да имат достъп извън тези центрове“.