Силната зимна буря в Истанбул спря 124 полета и затрудни градския транспорт

Заради усложнената зимна обстановка и очакваните интензивни снеговалежи, Истанбул обяви нови ограничения и отмени 124 полета. Метеорологичните условия включват силен вятър от североизток, достигаш до 55 км/ч, а температурите се очаква да паднат до 3-4 градуса. За да осигури безопасността на гражданите, местната власт обяви ваканция за училищата, а служителите с увреждания, пенсионерите, бременните жени и майките с деца под 8 години ще бъдат в служебен отпуск.

Координационният център за бедствия предупреждава за възможни наводнения и затруднения в транспорта, като се очаква лошото време да продължи и през следващите дни. Въздушният трафик също е сериозно засегнат, с отменени полети както на Turkish Airlines, така и на Pegasus, която обслужва линията Истанбул-София.