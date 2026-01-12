НА ЖИВО
          Война

          Ситуацията с отоплението в Киев е „супер сложна“, нищо не може да защити ТЕЦ от руските балистични ракети

          Удар по Киев
          Удар по Киев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Оборудването, повредено от руския обстрел в нощта на 9 януари в киевските ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, все още не е ремонтирано, заяви пред телевизионния канал „Киев 24“ Сергий Нагорняк, член на парламентарната комисия по енергетика на Украйна.

          „Ситуацията е супер сложна. Служители на комуналните услуги, енергетици и Държавната служба за извънредни ситуации работят денонощно. Ситуацията е доста сложна, но хората работят и се надявам, че постепенно ще можем да възстановим отоплението на всички жители на града“, отбеляза депутатът, без да дава приблизителен срок за завършване на ремонта.

          Говорейки за последиците от руската атака срещу енергийните съоръжения на Киев, Сергий Нагорняк заяви, че никое защитно съоръжение не може да защити от балистичните ракети, използвани от Русия за атака срещу столичните ТЕЦ-ове.

          „Трябва да бъдем откровени, че защитно съоръжение може да защити един или друг елемент от електроцентрала – било то водноелектрическа централа или подстанция на „Укренерго“ – само от „Шахеди“ или крилати ракети, но самата електроцентрала не може да бъде защитена по никакъв начин“, подчерта Сергий Нагорняк.

