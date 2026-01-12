След инцидент извън пистите: Скиор загина в Пирин

Сигнал за тежък инцидент в Пирин постъпи в Планинската спасителна служба (ПСС) в неделя следобед. Мъж на около 55 години, който поради лоши метеорологични условия е напуснал обозначените писти, се е подхлъзнал и паднал, ударяйки силно главата си. Загинал е на място.

ПСС потвърдиха, че пострадалият е бил без предпазна каска, което вероятно е допринесло за трагичния изход. Въпреки бързата реакция на няколко спасителни екипа, медицинските служители само са констатирали смъртта на скиора.

Трагичният инцидент отново подчертава важността на използването на защитни средства по време на зимни спортове и рисковете, свързани с каратето извън пистите.