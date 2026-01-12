НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          След инцидент извън пистите: Скиор загина в Пирин

          0
          60
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Сигнал за тежък инцидент в Пирин постъпи в Планинската спасителна служба (ПСС) в неделя следобед. Мъж на около 55 години, който поради лоши метеорологични условия е напуснал обозначените писти, се е подхлъзнал и паднал, ударяйки силно главата си. Загинал е на място.

          - Реклама -
          Тежък инцидент в Банско, скиор е с комоцио Тежък инцидент в Банско, скиор е с комоцио

          ПСС потвърдиха, че пострадалият е бил без предпазна каска, което вероятно е допринесло за трагичния изход. Въпреки бързата реакция на няколко спасителни екипа, медицинските служители само са констатирали смъртта на скиора.

          Трагичният инцидент отново подчертава важността на използването на защитни средства по време на зимни спортове и рисковете, свързани с каратето извън пистите.

          Сигнал за тежък инцидент в Пирин постъпи в Планинската спасителна служба (ПСС) в неделя следобед. Мъж на около 55 години, който поради лоши метеорологични условия е напуснал обозначените писти, се е подхлъзнал и паднал, ударяйки силно главата си. Загинал е на място.

          - Реклама -
          Тежък инцидент в Банско, скиор е с комоцио Тежък инцидент в Банско, скиор е с комоцио

          ПСС потвърдиха, че пострадалият е бил без предпазна каска, което вероятно е допринесло за трагичния изход. Въпреки бързата реакция на няколко спасителни екипа, медицинските служители само са констатирали смъртта на скиора.

          Трагичният инцидент отново подчертава важността на използването на защитни средства по време на зимни спортове и рисковете, свързани с каратето извън пистите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Димитър Вучев: София никога не е била с толкова много боклуци по улицата

          Златина Петкова -
          "София никога не е била с толкова много боклуци по улицата. Ситуацията с боклука е еманация на управлението на столицата през последните две години." Това...
          Инциденти

          Авариен ремонт спря влаковете между гара Перник Разпределителна и гара Разменна

          Пола Жекова -
          Движението на влаковите композиции в участъка между гара Перник Разпределителна и гара Разменна е временно преустановено. Причината за спирането е възникнала повреда на железния...
          Крими

          Мъж катастрофира и побягна, след като не спря на полицейски сигнал

          Дамяна Караджова -
          В Угърчинско се е случил инцидент, при който шофьор не спря на полицейски сигнал, катастрофира и побягна, съобщават от Областната дирекция на МВР

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions