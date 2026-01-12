София планира над 350 безплатни събития за култура на открито това лято

Столичната община планира да отпусне 155 000 евро за „Лятна програма на Столична община“, която включва безплатни културни събития на открито в паркове и градини в София. Предложението е част от доклад на заместник-кмета по култура и образование Благородна Здравкова и ще бъде разгледано на заседание на Столичния общински съвет на 15 януари.

Лятната програма се провежда всяка година в периода от юни до септември и включва над 350 събития със свободен достъп. Те се организират на различни открити пространства в града – паркове, градини, площади и летни сцени.

Сред най-популярните места за тези прояви са зелените площи около Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, лятната естрада в Борисовата градина, парковете „Заимов“, „Гео Милев“, Южният, Северният, Западният парк, както и градината „Кристал“.

От Общината отбелязват, че от години си партнират с утвърдени културни оператори и творци, като всяка година надграждат съвместните си инициативи. До момента Лятната програма беше част от Календара на културните събития на София, но през последните години интересът към събитията на открито значително нарасна.

По тази причина Благородна Здравкова предлага програмата да бъде обособена като самостоятелна. Според нея подобрената инфраструктура в града, натрупаният опит на културните организации и по-добрата логистична подкрепа от страна на Общината са създали устойчив модел за провеждане на тези събития.

Достъпът до всички прояви остава безплатен, с цел повече хора да имат възможност да се докоснат до разнообразни културни събития през летните месеци.