НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          София планира над 350 безплатни събития за култура на открито това лято

          0
          16
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Столичната община планира да отпусне 155 000 евро за „Лятна програма на Столична община“, която включва безплатни културни събития на открито в паркове и градини в София. Предложението е част от доклад на заместник-кмета по култура и образование Благородна Здравкова и ще бъде разгледано на заседание на Столичния общински съвет на 15 януари.

          - Реклама -

          Лятната програма се провежда всяка година в периода от юни до септември и включва над 350 събития със свободен достъп. Те се организират на различни открити пространства в града – паркове, градини, площади и летни сцени.

          Сред най-популярните места за тези прояви са зелените площи около Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, лятната естрада в Борисовата градина, парковете „Заимов“, „Гео Милев“, Южният, Северният, Западният парк, както и градината „Кристал“.

          160 машини в готовност да почистват София 160 машини в готовност да почистват София

          От Общината отбелязват, че от години си партнират с утвърдени културни оператори и творци, като всяка година надграждат съвместните си инициативи. До момента Лятната програма беше част от Календара на културните събития на София, но през последните години интересът към събитията на открито значително нарасна.

          По тази причина Благородна Здравкова предлага програмата да бъде обособена като самостоятелна. Според нея подобрената инфраструктура в града, натрупаният опит на културните организации и по-добрата логистична подкрепа от страна на Общината са създали устойчив модел за провеждане на тези събития.

          Достъпът до всички прояви остава безплатен, с цел повече хора да имат възможност да се докоснат до разнообразни културни събития през летните месеци.

          Столичната община планира да отпусне 155 000 евро за „Лятна програма на Столична община“, която включва безплатни културни събития на открито в паркове и градини в София. Предложението е част от доклад на заместник-кмета по култура и образование Благородна Здравкова и ще бъде разгледано на заседание на Столичния общински съвет на 15 януари.

          - Реклама -

          Лятната програма се провежда всяка година в периода от юни до септември и включва над 350 събития със свободен достъп. Те се организират на различни открити пространства в града – паркове, градини, площади и летни сцени.

          Сред най-популярните места за тези прояви са зелените площи около Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, лятната естрада в Борисовата градина, парковете „Заимов“, „Гео Милев“, Южният, Северният, Западният парк, както и градината „Кристал“.

          160 машини в готовност да почистват София 160 машини в готовност да почистват София

          От Общината отбелязват, че от години си партнират с утвърдени културни оператори и творци, като всяка година надграждат съвместните си инициативи. До момента Лятната програма беше част от Календара на културните събития на София, но през последните години интересът към събитията на открито значително нарасна.

          По тази причина Благородна Здравкова предлага програмата да бъде обособена като самостоятелна. Според нея подобрената инфраструктура в града, натрупаният опит на културните организации и по-добрата логистична подкрепа от страна на Общината са създали устойчив модел за провеждане на тези събития.

          Достъпът до всички прояви остава безплатен, с цел повече хора да имат възможност да се докоснат до разнообразни културни събития през летните месеци.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Димитър Вучев: София никога не е била с толкова много боклуци по улицата

          Златина Петкова -
          "София никога не е била с толкова много боклуци по улицата. Ситуацията с боклука е еманация на управлението на столицата през последните две години." Това...
          Инциденти

          Авариен ремонт спря влаковете между гара Перник Разпределителна и гара Разменна

          Пола Жекова -
          Движението на влаковите композиции в участъка между гара Перник Разпределителна и гара Разменна е временно преустановено. Причината за спирането е възникнала повреда на железния...
          Крими

          Мъж катастрофира и побягна, след като не спря на полицейски сигнал

          Дамяна Караджова -
          В Угърчинско се е случил инцидент, при който шофьор не спря на полицейски сигнал, катастрофира и побягна, съобщават от Областната дирекция на МВР

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions