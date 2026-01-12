НА ЖИВО
      понеделник, 12.01.26
          България

          Софийският апелативен съд с нови решения в подкрепа на легитимността на Сарафов

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Два поредни съдебни състава на Софийския апелативен съд (САС) са потвърдили, че Борислав Сарафов заема законосъобразно поста на изпълняващ функциите главен прокурор. Справка в системата за електронно правосъдие показва, че в средата на декември 2025 г. два тричленни състава са уважили искания на Сарафов за възобновяване на наказателни производства, приемайки неговата процесуална легитимност.

          Първият случай касае искане за възобновяване на дело за пътнотранспортно произшествие, приключило със споразумение в Районния съд – Радомир. Главният прокурор е настоял за налагане на по-тежко наказание. Съдебният състав с председател Вера Цветкова и членове Илияна Стоилова и Анелия Игнатова приема, че Сарафов е напълно легитимен на база решенията на Прокурорската колегия на ВСС от юни 2023 г. и септември 2025 г. Според магистратите, законодателните промени от януари 2025 г., които въвеждат шестмесечен срок за изпълняващите функциите ръководители на върховните съдилища и прокуратурата, имат действие занапред. Тъй като вносителите от „Продължаваме промяната – Демократична България“ не са предвидили изрични преходни и заключителни разпоредби, тези ограничения не важат за заварени случаи като този на Сарафов.

          В мотивите си апелативните съдии излагат ключов аргумент: „Поначало е недопустимо преустановяването за неопределено време на дейността на конституционно легитимиран орган, какъвто се явява главният прокурор, поради прекратяване или изтичане на мандата на избрания такъв и неизбирането на нов по предвидения за това ред. Доколкото главният прокурор има и самостоятелни правомощия, сред които и да изготвя искания за възобновяване, такава празнота би била и против интересите на правосъдието“.

          Второто решение е на друг състав на САС – с председател Румяна Илиева и членове Калинка Георгиева и Иванка Шкодрова. Те също са се произнесли положително по искане на главния прокурор за възобновяване на дело за неплащане на издръжка, гледано в Районен съд – Ботевград. Магистратите са приели искането за основателно по същество, без да коментират противоречивата практика на Върховния касационен съд (ВКС) от началото на октомври 2025 г., когато правомощията на Сарафов бяха оспорени.

          Съставът на съдия Цветкова вече се произнесе в подкрепа на легитимността на и.ф. главен прокурор и на 10 декември 2025 г. Междувременно стана ясно, че в последните работни дни на 2025 г. състав на Апелативен съд – Варна е сезирал Конституционния съд за тълкуване на казуса. Варненските магистрати се позовават на практиката, че законите не могат да имат „обратно действие“, визирайки поправката от януари 2025 г., наложила времево ограничение на мандата. Именно поради липсата на уточнение за заварените случаи, Прокурорската колегия на ВСС потвърди мандата на Сарафов и след 21 юли 2025 г.

          Според „Епицентър“, липсата на широк медиен отзвук за решенията в полза на Сарафов, за сметка на тези, които оспорват статута му, подсказва, че спорът има по-скоро политически, отколкото юридически характер. Това създава впечатление, че определени представители на съдебната система обслужват лобистки интереси на конкретни политически и адвокатски кръгове.

