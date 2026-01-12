НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Споделен доклад от Ливит: САЩ са използвали звуково оръжие във Венецуела при ареста на Мадуро

          0
          34
          Снимка: ABC News
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Mъж, който твърди, че е бил свидетел на операцията на САЩ по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, заявява, че САЩ са използвали звукови оръжия по време на мисията, за да обезвредят противниковите сили, предаде Fox news. 

          - Реклама -

          Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит сподели интервюто с очевидеца в X, насърчавайки последователите си да прочетат изявлението. Свидетелят в интервюто твърди, че е бил охранител, служещ във военната база в Каракас, където САЩ са заловили Мадуро.

          „Бяхме на пост, но изведнъж всички наши радарни системи изключиха без никакво обяснение“, каза свидетелят. „Следващото нещо, което видяхме, бяха дронове, много дронове, летящи над нашите позиции. Не знаехме как да реагираме.“

          Свидетелят след това описва как наблюдава приблизително 20 американски войници, спускащи се от около осем хеликоптера над базата.

          „Те бяха технологично много напреднали“, каза охранителят. „Не приличаха на нищо, срещу което сме се борили преди.“
          „Бяхме стотици, но нямахме никакъв шанс“, каза той. „Стреляха с такава прецизност и скорост; чувствах се, сякаш всеки войник изстрелваше 300 патрона в минута.“

          „В един момент пуснаха нещо; не знам как да го опиша“, каза той. „Беше като много интензивна звукова вълна. Изведнъж почувствах, че главата ми експлодира отвътре.“
          „Всички започнахме да кървим от носа“, добави той. „Някои повръщаха кръв. Паднахме на земята, неспособни да се движим. Не можехме дори да станем след това звуково оръжие – или каквото и да беше то.“

          „Тези двадесет мъже, без нито една жертва, убиха стотици от нас“, твърди свидетелят. „Нямахме начин да се конкурираме с тяхната технология, с техните оръжия. Заклевам се, никога не съм виждал нещо подобно.“

          Белият дом не отговори веднага на запитване на Fox News Digital дали споделянето на публикацията от Ливит представлява потвърждение за нейната достоверност. Пентагонът също не отговори веднага на въпрос дали САЩ са използвали звукови или енергийни оръжия във Венецуела.

          Mъж, който твърди, че е бил свидетел на операцията на САЩ по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, заявява, че САЩ са използвали звукови оръжия по време на мисията, за да обезвредят противниковите сили, предаде Fox news. 

          - Реклама -

          Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит сподели интервюто с очевидеца в X, насърчавайки последователите си да прочетат изявлението. Свидетелят в интервюто твърди, че е бил охранител, служещ във военната база в Каракас, където САЩ са заловили Мадуро.

          „Бяхме на пост, но изведнъж всички наши радарни системи изключиха без никакво обяснение“, каза свидетелят. „Следващото нещо, което видяхме, бяха дронове, много дронове, летящи над нашите позиции. Не знаехме как да реагираме.“

          Свидетелят след това описва как наблюдава приблизително 20 американски войници, спускащи се от около осем хеликоптера над базата.

          „Те бяха технологично много напреднали“, каза охранителят. „Не приличаха на нищо, срещу което сме се борили преди.“
          „Бяхме стотици, но нямахме никакъв шанс“, каза той. „Стреляха с такава прецизност и скорост; чувствах се, сякаш всеки войник изстрелваше 300 патрона в минута.“

          „В един момент пуснаха нещо; не знам как да го опиша“, каза той. „Беше като много интензивна звукова вълна. Изведнъж почувствах, че главата ми експлодира отвътре.“
          „Всички започнахме да кървим от носа“, добави той. „Някои повръщаха кръв. Паднахме на земята, неспособни да се движим. Не можехме дори да станем след това звуково оръжие – или каквото и да беше то.“

          „Тези двадесет мъже, без нито една жертва, убиха стотици от нас“, твърди свидетелят. „Нямахме начин да се конкурираме с тяхната технология, с техните оръжия. Заклевам се, никога не съм виждал нещо подобно.“

          Белият дом не отговори веднага на запитване на Fox News Digital дали споделянето на публикацията от Ливит представлява потвърждение за нейната достоверност. Пентагонът също не отговори веднага на въпрос дали САЩ са използвали звукови или енергийни оръжия във Венецуела.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Марко Рубио: Системата на международни организации е „дефектна“ и „неефективна“

          Георги Петров -
          Държавният секретар на САЩ, Марко Рубио, заяви през уикенда, че е настъпил край на досега установената международна система от правила и норми, която той...
          Общество

          Хиляди иранци се събраха на митинг в подкрепа на правителството в Техеран

          Георги Петров -
          Днес хиляди демонстранти се събраха на голям площад в Техеран, за да изразят подкрепата си за иранското правителство, докато страната продължава да се бори...
          Война

          „Орешник“ е изгорил пълно събрание на съчиненията на Ленин в Лвов

          Иван Христов -
          Руската балистична ракета със среден обсег „Орешник“, която удари Лвов вечерта на 8 януари, е изгорила пълно събрание на съчиненията на Владимир Ленин в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions