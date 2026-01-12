Споделен доклад от Ливит: САЩ са използвали звуково оръжие във Венецуела при ареста на Мадуро

Mъж, който твърди, че е бил свидетел на операцията на САЩ по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, заявява, че САЩ са използвали звукови оръжия по време на мисията, за да обезвредят противниковите сили, предаде Fox news.
Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит сподели интервюто с очевидеца в X, насърчавайки последователите си да прочетат изявлението. Свидетелят в интервюто твърди, че е бил охранител, служещ във военната база в Каракас, където САЩ са заловили Мадуро.
Свидетелят след това описва как наблюдава приблизително 20 американски войници, спускащи се от около осем хеликоптера над базата.
„Тези двадесет мъже, без нито една жертва, убиха стотици от нас“, твърди свидетелят. „Нямахме начин да се конкурираме с тяхната технология, с техните оръжия. Заклевам се, никога не съм виждал нещо подобно.“
Белият дом не отговори веднага на запитване на Fox News Digital дали споделянето на публикацията от Ливит представлява потвърждение за нейната достоверност. Пентагонът също не отговори веднага на въпрос дали САЩ са използвали звукови или енергийни оръжия във Венецуела.
