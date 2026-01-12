Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър е инициирал разговори с европейските си партньори относно потенциално разполагане на въоръжени сили в Гренландия. Според информация на британския вестник „Телеграф“, този ход се обсъжда като част от вероятна мисия на НАТО, целяща засилване на военното присъствие на Алианса в стратегическия Арктически регион.

Дискусиите, чието начало бе поставено миналия четвъртък в Брюксел, са реакция на опасенията на американския президент Доналд Тръмп относно разширяващото се влияние на Русия и Китай в района. Изданието припомня, че държавният глава на САЩ не крие амбициите си за придобиване на острова, включително с цената на военна сила.

Според източници на „Телеграф“, висши военни вече работят по предварителни планове за мисия на НАТО на територията на Гренландия. Проектът би могъл да включва изпращането на сухопътни войски, бойни кораби и самолети от различни европейски държави, включително Великобритания.

Представители на „Даунинг стрийт“ са потвърдили пред вестника, че премиерът Стармър приема „съвсем насериозно“ заплахите за сигурността в Арктика.

В допълнение, Европейският съюз подготвя пакет от санкции срещу американски компании. Тези мерки са предвидени като отговор в случай, че Доналд Тръмп се противопостави на европейското предложение за дисолциране на военни контингенти на НАТО в Гренландия, допълват от редакцията на английското издание.