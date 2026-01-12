Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър е инициирал разговори с европейските си партньори относно потенциално разполагане на въоръжени сили в Гренландия. Според информация на британския вестник „Телеграф“, този ход се обсъжда като част от вероятна мисия на НАТО, целяща засилване на военното присъствие на Алианса в стратегическия Арктически регион.
Дискусиите, чието начало бе поставено миналия четвъртък в Брюксел, са реакция на опасенията на американския президент Доналд Тръмп относно разширяващото се влияние на Русия и Китай в района. Изданието припомня, че държавният глава на САЩ не крие амбициите си за придобиване на острова, включително с цената на военна сила.
Според източници на „Телеграф“, висши военни вече работят по предварителни планове за мисия на НАТО на територията на Гренландия. Проектът би могъл да включва изпращането на сухопътни войски, бойни кораби и самолети от различни европейски държави, включително Великобритания.
Представители на „Даунинг стрийт“ са потвърдили пред вестника, че премиерът Стармър приема „съвсем насериозно“ заплахите за сигурността в Арктика.
В допълнение, Европейският съюз подготвя пакет от санкции срещу американски компании. Тези мерки са предвидени като отговор в случай, че Доналд Тръмп се противопостави на европейското предложение за дисолциране на военни контингенти на НАТО в Гренландия, допълват от редакцията на английското издание.
Студент през зимата влияе много зле на мозъка на някои. Войски на НАТО против Тръмп! Та нали НАТО съществува благодарение на САЩ!
Аха, завладяването започна?
НАТО и Тръмп си играят игрички за пред публиката. Трупат си взаимно рейтинг. Пък ако успеят и да повторят сценария с Дания, още по-добре. Но – стратегическите ресурси и разпокъсването на Русия са си все така главната цел. Нима все още има наивници, които не са наясно с тази завера?!
Какво НАТО.Искскат да кажат английска,френска германска армия.Много интересно американските войници къде ще са?Ще се стрелят ли взаимно
Veselina Hristova не ще спасяват ИЗРАЕЛ..от лайната които сътворяват в момента в близкия изток…
Канибализъм е когато,
НАТО е срещу НАТО.
На сеир ще е богато.