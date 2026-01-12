Столична община: Получени са над 5700 сигнала за кризата с боклука

От 4 октомври 2025 г. до 9 януари 2026 г. в Столичната община са получени над 5700 сигнала, свързани със сметосъбирането и сметоизвозването, съобщават от местната администрация. Проблемите с боклука в София продължават, особено в пет района на столицата, които са подложени на кризисна организация на сметопочистването.

Задържане на процеса по сметопочистване

Средно за 2025 г. в Столичната община са постъпили 123 361 сигнала, като 14 971 от тях са свързани със сметосъбирането. Съобщенията за неизвозени контейнери, едрогабаритни отпадъци и необходимост от извънредно извозване са нараснали значително в последните месеци. От 4 октомври 2025 г. до 9 януари т.г. са получени 1372 сигнала за неизвозени съдове и 1300 за депонирани строителни отпадъци.

Причини за кризата в сметосъбирането

Причината за създалата се ситуация е изтичането на договорите с фирмите за почистване в някои от районите. През октомври и декември миналата година бяха въведени временни организационни мерки за сметосъбиране в райони като „Люлин“, „Красно село“, „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“. В тези райони фирмите, които трябва да обслужват сметосъбирането, не успяват да отговорят на нуждите поради технически проблеми и забавяне в обществените поръчки. Проблеми с извозването на отпадъци има и заради липсата на достатъчно техника, което води до закъснения в процеса.

Реакция на гражданите и местните власти

Заради забавеното сметосъбиране в петте района, граждани организираха протест на 11 януари, блокирайки движението на улица „Московска“. Те изхвърлиха отпадъци в знак на недоволство от нередовното извозване на сметта. В отговор на протестите кметът на София Васил Терзиев увери, че ситуацията в „Люлин“ ще се стабилизира до края на януари и че в останалите райони, като „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“, се полагат усилия за решаване на проблемите, като се наемат нови работници и се добавят допълнителни камиони.

Мерките за подобрение

„Софекострой“, общинското търговско дружество, е възложено да поеме почистването на проблемните райони за следващите пет години. От администрацията обясниха, че приоритетно се предприемат стъпки за нормализиране на извозването в „Люлин“, а в останалите райони се търсят решения чрез наемане на допълнителни ресурси и техника.