НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Столична община: Получени са над 5700 сигнала за кризата с боклука

          0
          27
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          От 4 октомври 2025 г. до 9 януари 2026 г. в Столичната община са получени над 5700 сигнала, свързани със сметосъбирането и сметоизвозването, съобщават от местната администрация. Проблемите с боклука в София продължават, особено в пет района на столицата, които са подложени на кризисна организация на сметопочистването.

          - Реклама -

          Задържане на процеса по сметопочистване

          Средно за 2025 г. в Столичната община са постъпили 123 361 сигнала, като 14 971 от тях са свързани със сметосъбирането. Съобщенията за неизвозени контейнери, едрогабаритни отпадъци и необходимост от извънредно извозване са нараснали значително в последните месеци. От 4 октомври 2025 г. до 9 януари т.г. са получени 1372 сигнала за неизвозени съдове и 1300 за депонирани строителни отпадъци.

          Кризата с боклука в София: „Люлин“ остава проблемен, настояват за бедствено положение Кризата с боклука в София: „Люлин“ остава проблемен, настояват за бедствено положение

          Причини за кризата в сметосъбирането

          Причината за създалата се ситуация е изтичането на договорите с фирмите за почистване в някои от районите. През октомври и декември миналата година бяха въведени временни организационни мерки за сметосъбиране в райони като „Люлин“, „Красно село“, „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“. В тези райони фирмите, които трябва да обслужват сметосъбирането, не успяват да отговорят на нуждите поради технически проблеми и забавяне в обществените поръчки. Проблеми с извозването на отпадъци има и заради липсата на достатъчно техника, което води до закъснения в процеса.

          Реакция на гражданите и местните власти

          Заради забавеното сметосъбиране в петте района, граждани организираха протест на 11 януари, блокирайки движението на улица „Московска“. Те изхвърлиха отпадъци в знак на недоволство от нередовното извозване на сметта. В отговор на протестите кметът на София Васил Терзиев увери, че ситуацията в „Люлин“ ще се стабилизира до края на януари и че в останалите райони, като „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“, се полагат усилия за решаване на проблемите, като се наемат нови работници и се добавят допълнителни камиони.

          Златина Петкова в „ЕвроДикоФ“ – 09.01.2026 год. Златина Петкова в „ЕвроДикоФ“ – 09.01.2026 год.

          Мерките за подобрение

          „Софекострой“, общинското търговско дружество, е възложено да поеме почистването на проблемните райони за следващите пет години. От администрацията обясниха, че приоритетно се предприемат стъпки за нормализиране на извозването в „Люлин“, а в останалите райони се търсят решения чрез наемане на допълнителни ресурси и техника.

          От 4 октомври 2025 г. до 9 януари 2026 г. в Столичната община са получени над 5700 сигнала, свързани със сметосъбирането и сметоизвозването, съобщават от местната администрация. Проблемите с боклука в София продължават, особено в пет района на столицата, които са подложени на кризисна организация на сметопочистването.

          - Реклама -

          Задържане на процеса по сметопочистване

          Средно за 2025 г. в Столичната община са постъпили 123 361 сигнала, като 14 971 от тях са свързани със сметосъбирането. Съобщенията за неизвозени контейнери, едрогабаритни отпадъци и необходимост от извънредно извозване са нараснали значително в последните месеци. От 4 октомври 2025 г. до 9 януари т.г. са получени 1372 сигнала за неизвозени съдове и 1300 за депонирани строителни отпадъци.

          Кризата с боклука в София: „Люлин“ остава проблемен, настояват за бедствено положение Кризата с боклука в София: „Люлин“ остава проблемен, настояват за бедствено положение

          Причини за кризата в сметосъбирането

          Причината за създалата се ситуация е изтичането на договорите с фирмите за почистване в някои от районите. През октомври и декември миналата година бяха въведени временни организационни мерки за сметосъбиране в райони като „Люлин“, „Красно село“, „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“. В тези райони фирмите, които трябва да обслужват сметосъбирането, не успяват да отговорят на нуждите поради технически проблеми и забавяне в обществените поръчки. Проблеми с извозването на отпадъци има и заради липсата на достатъчно техника, което води до закъснения в процеса.

          Реакция на гражданите и местните власти

          Заради забавеното сметосъбиране в петте района, граждани организираха протест на 11 януари, блокирайки движението на улица „Московска“. Те изхвърлиха отпадъци в знак на недоволство от нередовното извозване на сметта. В отговор на протестите кметът на София Васил Терзиев увери, че ситуацията в „Люлин“ ще се стабилизира до края на януари и че в останалите райони, като „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“, се полагат усилия за решаване на проблемите, като се наемат нови работници и се добавят допълнителни камиони.

          Златина Петкова в „ЕвроДикоФ“ – 09.01.2026 год. Златина Петкова в „ЕвроДикоФ“ – 09.01.2026 год.

          Мерките за подобрение

          „Софекострой“, общинското търговско дружество, е възложено да поеме почистването на проблемните райони за следващите пет години. От администрацията обясниха, че приоритетно се предприемат стъпки за нормализиране на извозването в „Люлин“, а в останалите райони се търсят решения чрез наемане на допълнителни ресурси и техника.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          ЗАПОЧВА СЕ! Първа област у нас пред епидемия – онлайн обучение, контрол в болниците и детските градини

          Никола Павлов -
          Регионалната здравна инспекция във Варна предлага обявяването на грипна епидемия в областта, като предложението ще бъде в сила от 14 януари 2026 г. Това...
          Общество

          Ще бъдат изградени два нови центъра за мигранти в България

          Пола Жекова -
          България ще изгради два нови центъра от затворен тип за настаняване на мигранти до края на 2026 г. и началото на 2027 г. Това...
          Общество

          МВР спира експресните поръчки за шофьорски книжки на 16 януари заради нови образци

          Георги Петров -
          На 16 януари няма да бъдат приемани заявления за издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства (СУМПС) чрез ускорена услуга, която се...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions