      понеделник, 12.01.26
          Светозар Съев: Организираме протест пред НС на 14-и януари

          Златина Петкова
          „Организираме протест пред НС на 14-и януари от 8:30 часа. Искаме да посрещнем депутатите и да им кажем, че следим действията им. Те не са нашите избраници, те са плод на изборните манипулации.“

          Това каза председателят на ПП „Кой“ Светозар Съев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Гостът коментира темата с приемането ни в еврозоната. Той попита дали има договор между ЕЦБ и БНБ. По думите му има само споразумение между БНБ и правителството ни.

          „Голяма част от резервите на валутния борд не бяха в пари. Повечето бяха в ценни книжа и други и други активи на банката, включително и злато. На тези пари, като налични, не може да се разчита“, посочи още Съев.

          Председателят на ПП „Кой“ обясни, че протестът на 14-и ще бъде и в подкрепа на мира. Той заяви, че е възмутен от това, че министър-председателят ни в оставка е присъствал на съвета на коалицията на желаещите и е ангажирал държавата ни със заплащане на пари в подкрепа на Украйна.

