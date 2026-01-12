Светозар Съев: Организираме протест пред НС на 14-и януари

Това каза председателят на ПП „Кой“ Светозар Съев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Гостът коментира темата с приемането ни в еврозоната. Той попита дали има договор между ЕЦБ и БНБ. По думите му има само споразумение между БНБ и правителството ни.
Председателят на ПП „Кой“ обясни, че протестът на 14-и ще бъде и в подкрепа на мира. Той заяви, че е възмутен от това, че министър-председателят ни в оставка е присъствал на съвета на коалицията на желаещите и е ангажирал държавата ни със заплащане на пари в подкрепа на Украйна.
