Обилни снеговалежи станаха причина за обявяването на извънредно положение в десет общини на територията на Сърбия. Кризисната ситуация бе обсъдена на 12 януари по време на заседание на Републиканския щаб за извънредни ситуации, където стана ясно, че основното предизвикателство остава прекъснатото електроснабдяване.

Най-тежка е обстановката във Валево, Лозница, Осечина, Крупан, Мали Зворник, Сйеница и Майданпек, както и в части от общините Приеполие, Лучани и Иваница. Министърът на икономиката Адриана Месарович информира, че над 13 000 потребители нямат редовно електричество към момента, като в отделни населени места авариите не са отстранени повече от седмица. Наред с липсата на ток, жителите се сблъскват с прекъсвания на водата, отоплението и мобилните комуникации, а множество пътни отсечки са труднопроходими.

Началникът на Сектора за извънредни ситуации Лука Чаушич увери, че обстановката на терен бавно се нормализира. Екипи на сектора и жандармерията оказват непрекъсната помощ на населението. Статистиката сочи, че в периода от 4 до 12 януари са осъществени 102 намеси с участието на 226 служители и тежка техника, като са евакуирани 38 души.

По отношение на пътната инфраструктура, министърът на транспорта Александра Софрониевич заяви, че всички държавни пътища под управлението на „Пътища на Сърбия“ са обработени и проходими, но призова водачите да шофират с повишено внимание. От своя страна директорът на Републиканския хидрометеорологичен институт Югослав Николич отбеляза, че валежите от сняг и лед през първата десетдневка на януари значително надвишават нормите. Очаква се стабилизиране на времето от сряда, 14 януари.

Хуманитарната ситуация също е сложна. Сръбският Червен кръст съобщи на 12 януари, че е подпомогнал над 400 от най-сериозно пострадалите домакинства в райони като Лозница и Иваница. Раздадени са генератори, топли дрехи, спални чували и хранителни пакети.

Работата по възстановяване на електропреносната мрежа продължава с участието на над 1000 монтьори. Според министър Месарович авариите се дължат основно на паднали дървета върху далекопроводите. Тя изрази надежда, че до края на 12 януари или най-късно на 13 януари електроснабдяването ще бъде напълно възстановено. Местните власти в Лозница и други засегнати райони започват описване на щетите, а в Белград са регистрирани множество случаи на травми вследствие на поледиците.