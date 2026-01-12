Традиция и духовност на 12 януари: Празникът на Света Татяна и Свети Сава

Честит имен ден на всички, които празнуват!

На 12 януари православната църква отбелязва паметта на Света мъченица Татяна, Свети Сава Сръбски, Свети мъченик Мертий и преподобна Евпраксия Тавенска.

Света Татяна е родена в знатно римско семейство, което я възпитало в християнската вяра още от детството. Въпреки високото положение на баща ѝ, трикратен префект на Рим, тя избрала да се посвети на Бога и на служба на хората, отказвайки се от всички светски удоволствия. Ръкоположена за дякониса, тя изцяло се посветила на молитвата и благотворителността.

През времето на римския император Александър Север, Татяна отказала да се поклони на езическите идоли в храма на Аполон. За това била подложена на мъчения, но, въпреки болките, не се отказала от вярата си. Според преданието, чудодейно раните ѝ били изцелявани, а някои от палачите ѝ се обърнали към Христос. В края на мъченията тя била обезглавена.

На същата дата се почита и Свети Сава Сръбски, една от най-важните фигури в историята на Сръбската православна църква. Младият Свети Сава приел монашество и, заедно с баща си, великия жупан Стефан Неманя, основал Хилендарския манастир в Света гора. Баща му също бил канонизиран за светец и е известен като свети Симеон.

Свети Сава не само че бил духовен водач, но и оказал сериозно влияние върху политическите процеси в Сръбското кралство. През 1219 година той допринесъл за създаването на независима Сръбска архиепископия. По време на поклонение в Светите земи, той посетил българския цар Иван Асен II в Търново, където се разболял и починал на 14 януари 1236 година. Мощите му по-късно били пренесени в Сърбия, където и до днес са обект на почит.

Днес имен ден празнуват всички, носещи имената Татяна, Таня, Траяна и Таньо. Екипът на Евроком им честити празника и им пожелава здраве, щастие и благополучие!