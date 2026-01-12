НА ЖИВО
          - Реклама -
          Трагедия в Габрово: Двама загинаха при пожар, прокуратурата проверява версия за убийство

          Снимка: БГНЕС АРХИВ
          Двама души са загубили живота си вследствие на пожар в Габрово рано тази сутрин. Тъжната новина бе потвърдена от Окръжната прокуратура в града.

          Сигналът за огъня е подаден около 4:40 ч. тази сутрин, като пламъците са обхванали къща на улица „Капитан дядо Никола“ в областния град. От държавното обвинение поясняват, че предстоят експертизи, които да докажат какви са точните причини за инцидента.

          Според данните до момента, в къщата са гостували мъж и жена, които са били на посещение при едната от жертвите. Жената, която е била на гости, е загинала в пламъците. Оцелял е мъжът, който също е бил гост в жилището. Той вече е разказал пред разследващите органи за случилото се.

          Предстои извършването на пълен оглед на местопроизшествието. От прокуратурата допълниха, че ще се проверява и за умишлени действия, като разследването ще покаже какви са причините и дали е имало „фактическо убийство“.

          - Реклама -

