НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп: Аз съм временният президент на Венецуела

          1
          54
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Тази нощ президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка в социалната мрежа Truth Social, на която се представя като временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела, дни след американска военна операция в страната, довела до пленяването на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Според Тръмп, операцията е извършена заради обвинения в наркотици и оръжия.

          - Реклама -
          Тръмп: Отбраната на Гренландия се състои от „два кучешки впряга“, имат нужда от нас Тръмп: Отбраната на Гренландия се състои от „два кучешки впряга“, имат нужда от нас

          Американският лидер обяви, че започва преходен период в Венецуела, като по време на този период той и неговото правителство ще „управляват“ страната, включително и нейните петролни активи.

          На 3 януари Съединените щати проведоха военна операция в Венецуела, при която бяха арестувани Мадуро и Флорес. След ареста на президента, вицепрезидентът Делси Родригес положи клетва като временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела.

          Тази нощ президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка в социалната мрежа Truth Social, на която се представя като временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела, дни след американска военна операция в страната, довела до пленяването на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Според Тръмп, операцията е извършена заради обвинения в наркотици и оръжия.

          - Реклама -
          Тръмп: Отбраната на Гренландия се състои от „два кучешки впряга“, имат нужда от нас Тръмп: Отбраната на Гренландия се състои от „два кучешки впряга“, имат нужда от нас

          Американският лидер обяви, че започва преходен период в Венецуела, като по време на този период той и неговото правителство ще „управляват“ страната, включително и нейните петролни активи.

          На 3 януари Съединените щати проведоха военна операция в Венецуела, при която бяха арестувани Мадуро и Флорес. След ареста на президента, вицепрезидентът Делси Родригес положи клетва като временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Тръмп: Отбраната на Гренландия се състои от „два кучешки впряга“, имат нужда от нас

          Иван Христов -
          Гренландия е беззащитен автономен регион, чиято отбрана се състои от „два кучешки впряга“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. „Гренландия е по същество беззащитна. Те...
          Свят

          Тръмп заплаши Иран с невиждани удари

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да предприеме безпрецедентни удари срещу Иран, ако американски военни и търговски обекти бъдат атакувани, предава Reuters. „Ако те (Техеран)...
          Инциденти

          Горски пожари в Аржентина изпепеляват над 15 000 хектара в Патагония

          Красимир Попов -
          Горски пожари в южната част на Аржентина са унищожили повече от 15 000 хектара (37 000 акра) земя през тази седмица, въпреки че в...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions