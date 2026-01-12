Тръмп: Аз съм временният президент на Венецуела

Тази нощ президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка в социалната мрежа Truth Social, на която се представя като временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела, дни след американска военна операция в страната, довела до пленяването на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Според Тръмп, операцията е извършена заради обвинения в наркотици и оръжия.

- Реклама -

Американският лидер обяви, че започва преходен период в Венецуела, като по време на този период той и неговото правителство ще „управляват“ страната, включително и нейните петролни активи.

На 3 януари Съединените щати проведоха военна операция в Венецуела, при която бяха арестувани Мадуро и Флорес. След ареста на президента, вицепрезидентът Делси Родригес положи клетва като временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела.