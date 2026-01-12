Тръмп: Отбраната на Гренландия се състои от „два кучешки впряга“, имат нужда от нас

Гренландия е беззащитен автономен регион, чиято отбрана се състои от „два кучешки впряга“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Гренландия е по същество беззащитна. Те имат два кучешки впряга. <…> Знаете ли какви са техните отбранителни средства? Два кучешки впряга“, заяви американският лидер, докато разговаряше с репортери на борда на самолета си.

Той също така отбеляза, че те (Гренландия) „се нуждаят от САЩ много повече, отколкото ние от тях“. Тръмп добави, че „Гренландия трябва да сключи сделка“ със САЩ.

На 13 март 2025 г. Тръмп изрази увереност, че страната му ще анексира Гренландия. На 4 март той заяви, че би одобрил решението на населението на острова да се присъедини към САЩ. Американският лидер преди това многократно е заявявал, че Гренландия трябва да се присъедини към САЩ. Той заплаши да наложи високи търговски тарифи на Дания, ако не се откаже от острова. Още по време на първия си президентски мандат Тръмп предложи да купи Гренландия. Датските и гренландските власти отхвърлиха идеята.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него САЩ се ангажират да защитават острова от евентуална агресия.