      понеделник, 12.01.26
          Тръмп приема Мария Корина Мачадо във Вашингтон

          Снимка: Republic
          През четвъртък, 14 януари 2026 г., президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме в Вашингтон венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която е и носителка на Нобелова награда за мир. Това съобщиха източници от Белия дом.

          Визитата на Мачадо в столицата на САЩ идва след свалянето на венецуелския лидер Николас Мадуро по-рано този месец, като Тръмп изрази готовността си да приеме опозиционния лидер в контекста на новите усилия за стабилизиране на страната.

          По информация на американски източници, Тръмп и Мачадо ще обсъдят плановете на Вашингтон относно новото ръководство на Венецуела след падането на режима на Мадуро. Президентът също така намекна, че Мачадо, която досега не беше част от официалните планове на САЩ за венецуелската политика, може да му предаде присъдената ѝ Нобелова награда за мир, въпреки че няма допълнителни подробности за възможния жест.

          Очаквайте подробности по време на срещата, която ще бъде ключова за бъдещето на Венецуела и отношенията между САЩ и опозицията в страната.

