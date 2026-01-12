НА ЖИВО
          - Реклама -
          Тръмп призова Куба да „сключи сделка“, докато засилва санкциите след свалянето на Мадуро

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Куба „да сключи сделка“ в най-скоро време. Републиканецът се зарече да прекрати всички доставки на петрол и финансови потоци към управлявания от комунистите остров след свалянето на ключовия съюзник на Хавана – венецуелския лидер Николас Мадуро.

          Заплашителната публикация в социалните мрежи предизвика остра реакция от страна на кубинския президент Мигел Диас-Канел, който заяви, че „никой няма да казва на страната му какво да прави“.

          Вашингтон налага икономически санкции с опустошителен ефект върху островната си съседка от десетилетия, но през последните дни Тръмп засили натиска.

          Миналата седмица американски специални части залови Мадуро и съпругата му при светкавична операция, при която загинаха десетки членове на охраната на сваления венецуелски президент – много от които кубинци.

          Въпреки че съюзниците на Мадуро са поели ролята на временни лидери, Тръмп твърди, че САЩ на практика вече контролират Венецуела чрез американска военноморска блокада на жизненоважния ѝ петролен сектор.

          „НЯМА ДА ИМА ПОВЕЧЕ ПЕТРОЛ ИЛИ ПАРИ ЗА КУБА – НУЛА!“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. „Силно препоръчвам да сключат сделка, ПРЕДИ ДА Е СТАНАЛО ТВЪРДЕ КЪСНО.“

          Тръмп не даде подробности за каква евентуална сделка става дума или какво би постигнала тя.

          Той заяви, че „Куба живя в продължение на много години с големи количества ПЕТРОЛ и ПАРИ от Венецуела. В замяна Куба осигуряваше ‘служби за сигурност’ на последните двама венецуелски диктатори, НО ВЕЧЕ НЕ!“

          „Повечето от тези кубинци са МЪРТВИ след атаката на САЩ от миналата седмица, а Венецуела вече няма нужда от защита от бандитите и изнудвачите, които я държаха заложник толкова години“, написа още американският президент.

          Преди седмица Тръмп заяви, че „Куба е готова да падне“. Той отбеляза, че икономическата криза на острова се задълбочава и за Хавана ще бъде трудно „да издържи“ без силно субсидираните венецуелски доставки на петрол.

          По-рано на 11 януари президентът сподели отново публикация, която на шега предполагаше, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио – син на кубински имигранти, който едновременно заема постовете на съветник по националната сигурност, изпълняващ длъжността ръководител на Националния архив на САЩ и изпълняващ длъжността администратор на международната помощби могъл да стане и президент на Куба.

          Тръмп сподели публикацията с коментара: „Звучи ми добре!“

          Кубинският президент отхвърли заплашителния тон на Тръмп, заявявайки, че жителите на карибската държава са „готови да защитават родината до последната капка кръв“.

          „Куба е свободна, независима и суверенна държава. Никой не ни казва какво да правим“, написа Диас-Канел в X.

          - Реклама -

