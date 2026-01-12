НА ЖИВО
          Война

          Тръмп вече е наредил разработването на операция за нашествие в Гренландия на американските генерали, те го разсейват с планове за нахлуване в Иран

          Иван Христов
          Иван Христов
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е наредил разработването на военен план за превземане на Гренландия, но някои американски генерали се съпротивляват и се опитват да го разсеят с други големи военни операции, като например в Иран, пише Mail on Sunday.

          „Ще направим нещо за Гренландия, независимо дали им харесва или не. Предпочитам да сключим сделка, но ако не го направим по лесния начин, ще го направим по трудния“, заплаши Тръмп в събота.

          Как точно може да изглежда този „труден начин“, сега се съобщава, че е в ръцете на висши военни командири. Твърди се, че Тръмп е възложил на Съвместното командване за специални операции – клонът на американските военни, отговорен за специалните операции – да подготви план за инвазия.

          Генералният щаб на САЩ обаче не подкрепя намерението на Тръмп да анексира Гренландия. Дипломатически източник заяви пред вестника:

          „Генералите смятат плана на Тръмп за Гренландия за безумен и незаконен. Затова се опитват да го разсеят с други големи военни операции [например в Иран – бел. ред.]. Казват, че е като да преговаряш с петгодишно дете“.

          В дипломатическите кръгове военната намеса се разглежда като „най-лошия сценарий“, който би могъл да доведе до „унищожаване на НАТО отвътре“. Според така наречения „компромисен сценарий“, оценките сочат, че Дания би се съгласила да предостави на Доналд Тръмп неограничен военен достъп до Гренландия, като същевременно откаже достъп на Русия и Китай – вероятността за такъв сценарий обаче в момента се счита за изключително ниска.

          Датският премиер Мете Фредериксен многократно е подчертавала, че Гренландия не е обект на търговия: „Гренландия принадлежи на Гренландия“. Тя добави, че Гренландия е автономна територия в рамките на Кралство Дания и че решенията за нейното бъдеще са изцяло в компетенциите на гренландския народ.

