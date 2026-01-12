Тръмп заплаши Иран с невиждани удари

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да предприеме безпрецедентни удари срещу Иран, ако американски военни и търговски обекти бъдат атакувани, предава Reuters.

- Реклама -

„Ако те (Техеран) направят това, ние ще ударим със сила, каквато никога преди не са изпитвали, няма да им се вярва. Имам много мощни варианти на действие“, заяви той.

На въпроса дали Иран е преминал червена линия, Тръмп отговори, че „започват да го правят“. На този фон САЩ обмислят вариантите си за отговор, включително военен, добави той.

Ръководителят на Белия дом също така заяви, че е във връзка с иранските опозиционни лидери.