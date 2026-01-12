Турция обвинява кюрдските бойци за саботаж на мирния процес в Сирия

Неотдавнашните сражения в Алепо, Сирия, бяха опит на кюрдските бойци да саботират усилията на Турция за прекратяване на конфликта с кюрдските милитанти от ПКК, заяви Партията на справедливостта и развитието (ПСР), управляващата партия в Анкара.

Омер Челик, говорител на ПСР, посочи, че атаките от страна на терористичната организация YPG/FDS и операцията в Алепо са насочени към саботиране на целта на Турция за страната без тероризъм:

„Атаките на терористичната организация YPG/FDS и операцията в Алепо са опит да се саботира целта за Турция без тероризъм.“

Тези изявления се отнасят до Сирийските демократични сили (FDS), доминирани от кюрдите, които бяха изгонени от Алепо в неделя след няколко дни на кървави сражения.