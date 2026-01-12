НА ЖИВО
          Украински експерт посочи какво не е наред с британските балистични ракети Nightfall

          Nightfall
          Nightfall
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Информацията, че Великобритания иска да създаде за Украйна балистична ракета Nightfall повече прилича на заявление, отколкото на реално действие. Това заяви в ефира на Radio NV директорът по развитието на военно предприятие и офицер от резерва на украинските ВВС Анатолий Храпчинский.

          „Нека се запитаме например защо да не увеличим производството на ракети Storm Shadow, от които толкова отчаяно се нуждаем и които са доста ефективни на фронтовата линия? Защо Европа изважда поредната папка от архивите и започва – сега ще ви помогнем с това? Моля, помогнете ни с ракети Storm Shadow, увеличете производството на ракети за противовъздушна отбрана. Увеличете производството на системи за противовъздушна отбрана, например. Дайте ни 100 Raven, а не 15. За да можем да разположим тактически системи, които биха защитили нашето въздушно пространство“, казва Храпчинский.

          Експертът добави, че макар тази информация да е обещаваща, предвид ограничените възможности на Украйна да разработва балистични ракети, е важно и разумно да се разпределят ресурсите.

          „Как и къде изразходваме ресурсите, времето и средствата си, за да въоръжим правилно не само Украйна, но и Европа? Защото действията на Руската федерация показват, че Путин няма намерение да спира с Украйна и ако остане заседнал в Украйна още една година, ще бъде принуден да се обърне към Европа, за да намали помощта за нас“, добави Храпчинский.

          - Реклама -

