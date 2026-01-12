Украински експерт посочи какво не е наред с британските балистични ракети Nightfall

Информацията, че Великобритания иска да създаде за Украйна балистична ракета Nightfall повече прилича на заявление, отколкото на реално действие. Това заяви в ефира на Radio NV директорът по развитието на военно предприятие и офицер от резерва на украинските ВВС Анатолий Храпчинский.
„Нека се запитаме например защо да не увеличим производството на ракети Storm Shadow, от които толкова отчаяно се нуждаем и които са доста ефективни на фронтовата линия? Защо Европа изважда поредната папка от архивите и започва – сега ще ви помогнем с това? Моля, помогнете ни с ракети Storm Shadow, увеличете производството на ракети за противовъздушна отбрана. Увеличете производството на системи за противовъздушна отбрана, например. Дайте ни 100 Raven, а не 15. За да можем да разположим тактически системи, които биха защитили нашето въздушно пространство“, казва Храпчинский.
Експертът добави, че макар тази информация да е обещаваща, предвид ограничените възможности на Украйна да разработва балистични ракети, е важно и разумно да се разпределят ресурсите.
„Как и къде изразходваме ресурсите, времето и средствата си, за да въоръжим правилно не само Украйна, но и Европа? Защото действията на Руската федерация показват, че Путин няма намерение да спира с Украйна и ако остане заседнал в Украйна още една година, ще бъде принуден да се обърне към Европа, за да намали помощта за нас“, добави Храпчинский.
