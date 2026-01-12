Украински военен: Руската армия използва по нов начин лошото време за пробиви на отбраната на ВСУ

Руснаците се опитват да се възползват максимално от лошите метеорологични условия и активно придвижват части по линията на съприкосновение, но правят това по различен начин от преди. Такава промяна в руската тактика отбеляза украинският военен с позивна „Алекс“, предава „Зеркало недели“.

Авторът на Telegram канала „Офицер“ пише, че само преди две години руските войски са изпращали колони от около десет машини и десантчици, за да пробият отбраната под прикритието на лошото време. При сегашните условия такива колони просто не достигат до фронта.

Затова руската армия набляга на напредването на войските пеша към фронтовите линии, пехотните атаки и проникванията през позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Такова проникване сега е възможно, защото настоящите отбранителни линии на всяка страна не са непрекъснати.

По-рано „Алекс“ отбеляза друга особеност на тактиката на руснаците на настоящия етап от войната: те избягват градските боеве и не се опитват да извършват фронтални атаки срещу градовете. Военният забеляза това обстоятелство в районите на Константиновка и Лиман.