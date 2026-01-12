НА ЖИВО
          Война

          Украйна обвинява Русия в атака с дронове срещу товарни кораби в Черно море

          Снимка: Image from open sources
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Украйна обвини Русия, че е атакувала с дронове два товарни кораба под флага на Панама и Сан Марино, които се намирали в близост до украинско пристанище в Черно море. Според украинските власти, при нападението е имало един ранен член на екипажа.

          „Русия отново атакува граждански кораби“, осъди вицепремиерът Олексий Кулеба в Telegram, като уточни, че първият товарен кораб е чакал да бъде натоварен с растително масло, а вторият е бил на път да напусне пристанището с товар от царевица.

          Кулеба добави: „За съжаление, един член на екипажа е ранен. В момента той получава необходимата медицинска помощ“.

          Тази атака е само част от серията подобни нападения, извършени от Русия през последните месеци. Русия вече е нанесла удари и по пристанищната инфраструктура в южната част на Украйна, като отговор на неотдавнашните украински атаки срещу руски петролни танкери в Черно море и Средиземно море.

          През декември 2025 г., Украйна пое отговорност за атаки срещу три петролни танкера, свързани с Русия, като тези нападения също бяха извършени в Черно море и Средиземно море.

          Турция, която поддържа сърдечни отношения както с Русия, така и с Украйна, изрази загриженост от ескалацията на напрежението в Черно море и предложи примирие, за да се предотврати по-нататъшната ескалация на конфликта.

          Дипломатическата и военна ситуация в Черно море и около него продължава да се изостря, като и двете страни обменят удари и обвинения, засилвайки още повече напрежението в региона.

