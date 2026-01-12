Вълчев: Учениците са средно два часа на ден в социалните мрежи

Министърът на образованието и науката в оставка, Красимир Вълчев, заяви, че учениците прекарват прекалено много време пред екраните и телефоните, което оказва негативно влияние върху мотивацията им за учене, особено по математика и природни науки. Той отбеляза, че средно учениците прекарват около три часа на ден пред устройства, като два от тях са в социални мрежи.

„Това има изключително зловредно влияние върху мозъка и развитието му, както и върху очите и концентрацията. Освен това, тези два часа могат да бъдат използвани за движение, спорт и други полезни неща“, обясни Вълчев. - Реклама -

Справяне с предизвикателствата на технологиите в образованието

По думите му проблемът не е само в технологията, но и в пристрастяващия характер на видеосъдържанията, които са предназначени да задържат вниманието на потребителите възможно най-дълго.

„Алгоритмите са направени така, че да карат да се прекарва повече време пред екрана“, допълни Вълчев.

Министърът подчерта, че макар изкуственият интелект да не може да замести учителите, той ще бъде използван все по-често за създаване на електронни ресурси и уроци. МОН вече е разработило програма за обучение на учителите за използването на изкуствен интелект, а в бъдеще се предвижда създаването на български образователен изкуствен интелект.

Няма да има промени в изпита по математика за 7-и клас

По отношение на изпита по математика в 7-и клас, Вълчев заяви, че няма да има значителни промени. Той обясни, че решението е да се върнат практическите задачи, като се премахнат елементите от природните науки.

„Това не е голямо отстъпление, но ще помогне за създаване на реалистични ситуации, които ще стимулират учениците да мислят математически“, обясни министърът.

Предизвикателства пред българското образование и бъдещето на STEM центровете

Вълчев отбеляза, че основният проблем в българското образование е, че децата губят интерес към математиката и природните науки още в ранна възраст, около 4-5-6 клас. Той подчерта, че STEM центровете са ефективни в стимулирането на мотивацията на учениците, като предлагат практически упражнения и опити, които са полезни за развитието на тяхната заинтересованост и знания в тези области.

Политики за решаване на проблемите със социално-икономическото развитие

Вълчев припомни, че Министерството на образованието е предприело редица мерки за решаване на кадровия дефицит в България. Той обясни, че недостигът на кадри е най-силно изразен в индустриите, а това подкопава социално-икономическото развитие на страната. Министърът предложи, че трябва да се продължат реформите, свързани с обучението в сфери като медицината, за да се справим с кризата на възрастовия дисбаланс.