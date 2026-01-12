Вълчев: Учениците са средно два часа на ден в социалните мрежи

Министърът на образованието и науката в оставка, Красимир Вълчев, заяви, че учениците прекарват прекалено много време пред екраните и телефоните, което оказва негативно влияние върху мотивацията им за учене, особено по математика и природни науки. Той отбеляза, че средно учениците прекарват около три часа на ден пред устройства, като два от тях са в социални мрежи.
Справяне с предизвикателствата на технологиите в образованието
По думите му проблемът не е само в технологията, но и в пристрастяващия характер на видеосъдържанията, които са предназначени да задържат вниманието на потребителите възможно най-дълго.
Министърът подчерта, че макар изкуственият интелект да не може да замести учителите, той ще бъде използван все по-често за създаване на електронни ресурси и уроци. МОН вече е разработило програма за обучение на учителите за използването на изкуствен интелект, а в бъдеще се предвижда създаването на български образователен изкуствен интелект.
Няма да има промени в изпита по математика за 7-и клас
По отношение на изпита по математика в 7-и клас, Вълчев заяви, че няма да има значителни промени. Той обясни, че решението е да се върнат практическите задачи, като се премахнат елементите от природните науки.
Предизвикателства пред българското образование и бъдещето на STEM центровете
Вълчев отбеляза, че основният проблем в българското образование е, че децата губят интерес към математиката и природните науки още в ранна възраст, около 4-5-6 клас. Той подчерта, че STEM центровете са ефективни в стимулирането на мотивацията на учениците, като предлагат практически упражнения и опити, които са полезни за развитието на тяхната заинтересованост и знания в тези области.
Политики за решаване на проблемите със социално-икономическото развитие
Вълчев припомни, че Министерството на образованието е предприело редица мерки за решаване на кадровия дефицит в България. Той обясни, че недостигът на кадри е най-силно изразен в индустриите, а това подкопава социално-икономическото развитие на страната. Министърът предложи, че трябва да се продължат реформите, свързани с обучението в сфери като медицината, за да се справим с кризата на възрастовия дисбаланс.