Валентин Кардамски: САЩ трябва да знаят, че Иран не е Венецуела

„САЩ трябва да знаят, че Иран не е Венецуела.“

Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Кардамски обясни, че всичко, което Америка в момента прави във външната си политика е насочено срещу три държави – Иран, Китай и Русия. Това били основните противници на САЩ и те били посочени в последната стратегия за национална сигурност.

„Венецуела и Иран са взаимно свързани. Не само петролът е общ знаменател. Ударът към Китай е не само по отношение на петрола, от който ще бъде лишена държавата“, посочи още гостът.

По думите на госта през последните няколко месеца Доналд Тръмп показва не просто мускули, а разделя света и сферите на влияние. Посочи, че до управлението на Джо Байдън Китай буквално бил изкупил Латинска Америка.