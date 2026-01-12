НА ЖИВО
      понеделник, 12.01.26
          Политика

          Валентин Кардамски: САЩ трябва да знаят, че Иран не е Венецуела

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „САЩ трябва да знаят, че Иран не е Венецуела.“

          Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Кардамски обясни, че всичко, което Америка в момента прави във външната си политика е насочено срещу три държави – Иран, Китай и Русия. Това били основните противници на САЩ и те били посочени в последната стратегия за национална сигурност.

          „Венецуела и Иран са взаимно свързани. Не само петролът е общ знаменател. Ударът към Китай е не само по отношение на петрола, от който ще бъде лишена държавата“, посочи още гостът.

          По думите на госта през последните няколко месеца Доналд Тръмп показва не просто мускули, а разделя света и сферите на влияние. Посочи, че до управлението на Джо Байдън Китай буквално бил изкупил Латинска Америка.

          „До 2000-ата година общите инвестиции с Китай са 12 милиарда. 2024-а година, 24 години по-късно, Китай е инвестирал половин трилион долара в Латинска Америка“, каза още гостът.

