Валентин Кардамски: САЩ трябва да знаят, че Иран не е Венецуела

Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Кардамски обясни, че всичко, което Америка в момента прави във външната си политика е насочено срещу три държави – Иран, Китай и Русия. Това били основните противници на САЩ и те били посочени в последната стратегия за национална сигурност.
По думите на госта през последните няколко месеца Доналд Тръмп показва не просто мускули, а разделя света и сферите на влияние. Посочи, че до управлението на Джо Байдън Китай буквално бил изкупил Латинска Америка.
- Реклама -
