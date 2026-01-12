НА ЖИВО
          Великобритания намери правно основание да „сдържа, подрива дейността и унищожава" кораби от „сенчестия флот" на Русия

          сенчест флот на Русия
          сенчест флот на Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Правителството на Великобритания е намерило правни основания, позволяващи на британските военни сили да се качват на борда и да задържат кораби от „сенчестия флот“ на Русия, съобщава BBC.

          Законът за санкциите и борбата с прането на пари от 2018 г. може да послужи като правно основание за използването на военна сила.

          Лондон вече е наложил санкции на повече от 500 кораба на „сенчестия флот“. Според правителството приблизително 200 от тях са изведени от експлоатация – повечето са плавали без законен флаг.

          Новият правен механизъм може да се прилага за всички санкционирани кораби, които нямат законен флаг. Такива кораби обикновено са незастраховани и инциденти – като например разлив на нефт – биха могли да доведат до сериозна криза.

          Министерството на отбраната на Великобритания подчертава, че сдържането, подривът на дейността и унищожението на „сенчестия флот“ на Русия е приоритет на правителството.

