      понеделник, 12.01.26
          Владимир Соловьов призова за провеждане на руска СВО в Централна Азия

          Телевизионният водещ Владимир Соловьов призова Русия да проведе „специална военна операция“ (СВО) в Централна Азия. Той направи това изявление в предаването си „Соловьов Live“.

          Според него събитията в Централна Азия могат да се превърнат в „мащабен проблем“ за Руската федерация и затова Москва трябва да разработи национална доктрина и ясно да обяви границите на зоната си на влияние пред международната общност.

          „Това, което се случва в Армения, е много по-болезнено за нас от това, което се случва във Венецуела. Загубата на Армения – това е гигантски проблем. Проблемите в нашата Азия – Средна Азия, Централна Азия, както я наричат ​​– това може да бъде гигантски проблем за нас. И ние трябва много ясно да формулираме нашите цели и задачи. Трябва да обясним: „Игрите свършиха“. Ако за нашата национална сигурност бе необходимо да започнем СВО на украинска територия, защо по същите причини не можем да започнем СВО в други части на нашата зона на влияние?“, казва Соловьов.

