„Времеубежище“ на Георги Господинов номинирано за престижната Исландска

Авторът на романа „Времеубежище“, Георги Господинов, сподели в социалните мрежи, че творбата му е номинирана за престижната Исландска награда за преводни книги.

„Времеубежище“ е само вторият български роман, преведен на исландски (след „Естествен роман“) и първият, преведен директно от оригинала. Господинов добавя, че българската литература вече е стигнала до подножието на Гренландия, съпроводено с усмивки.

През декември 2023 г. романът бе издаден и в Тайван за Коледа. През май същата година, в превод на Анджела Родел, „Времеубежище“ спечели международната награда „Букър“.

През февруари 2026 г. в Прага ще бъде представена театралната адаптация на книгата.