НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          „Времеубежище“ на Георги Господинов номинирано за престижната Исландска

          1
          30
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Авторът на романа „Времеубежище“, Георги Господинов, сподели в социалните мрежи, че творбата му е номинирана за престижната Исландска награда за преводни книги.

          - Реклама -

          „Времеубежище“ е само вторият български роман, преведен на исландски (след „Естествен роман“) и първият, преведен директно от оригинала. Господинов добавя, че българската литература вече е стигнала до подножието на Гренландия, съпроводено с усмивки.

          „Градинарят и смъртта“ от Георги Господинов ще излезе на френски език „Градинарят и смъртта“ от Георги Господинов ще излезе на френски език

          През декември 2023 г. романът бе издаден и в Тайван за Коледа. През май същата година, в превод на Анджела Родел, „Времеубежище“ спечели международната награда „Букър“.

          През февруари 2026 г. в Прага ще бъде представена театралната адаптация на книгата.

          Авторът на романа „Времеубежище“, Георги Господинов, сподели в социалните мрежи, че творбата му е номинирана за престижната Исландска награда за преводни книги.

          - Реклама -

          „Времеубежище“ е само вторият български роман, преведен на исландски (след „Естествен роман“) и първият, преведен директно от оригинала. Господинов добавя, че българската литература вече е стигнала до подножието на Гренландия, съпроводено с усмивки.

          „Градинарят и смъртта“ от Георги Господинов ще излезе на френски език „Градинарят и смъртта“ от Георги Господинов ще излезе на френски език

          През декември 2023 г. романът бе издаден и в Тайван за Коледа. През май същата година, в превод на Анджела Родел, „Времеубежище“ спечели международната награда „Букър“.

          През февруари 2026 г. в Прага ще бъде представена театралната адаптация на книгата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Димитър Вучев: София никога не е била с толкова много боклуци по улицата

          Златина Петкова -
          "София никога не е била с толкова много боклуци по улицата. Ситуацията с боклука е еманация на управлението на столицата през последните две години." Това...
          Инциденти

          Авариен ремонт спря влаковете между гара Перник Разпределителна и гара Разменна

          Пола Жекова -
          Движението на влаковите композиции в участъка между гара Перник Разпределителна и гара Разменна е временно преустановено. Причината за спирането е възникнала повреда на железния...
          Крими

          Мъж катастрофира и побягна, след като не спря на полицейски сигнал

          Дамяна Караджова -
          В Угърчинско се е случил инцидент, при който шофьор не спря на полицейски сигнал, катастрофира и побягна, съобщават от Областната дирекция на МВР

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions