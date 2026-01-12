НА ЖИВО
      понеделник, 12.01.26
          НачалоБългарияКрими

          Заплаха с нож: Мъж от Асеновград арестуван след конфликт с бившата си

          Влюбен мъж от Асеновград заплаши бившата си с нож след неуспешен опит да възстановят връзката си. Той, работещ в Германия в строителството, се върнал в родния си град за празниците. Когато тя отказала да се съберат и да живеят заедно, между двамата възникнал скандал. Мъжът грабнал нож и я заплашил с думите: „Ще живееш ли с мене или ще те режа?“. Освен това й нанесъл удари по лицето, като ѝ причинил лека телесна повреда, пише „Марица“.

          След подаден сигнал в полицията, той бил арестуван и изправен пред съда. Признал вината си и, с помощта на адвоката си, постигнал споразумение с прокуратурата. За заплахата с нож получил едногодишна присъда за затвор. За причинената лека телесна повреда, той бил осъден на още осем месеца лишаване от свобода.

          В крайна сметка, му е наложена едно общо най-тежко наказание – една година условен затвор, с три години изпитателен срок. Споразумението вече е одобрено и е в сила.

