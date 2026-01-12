Започва регистрацията на партии и коалиции за частичните избори на 22 февруари 2026 г.

От 13 януари 2026 г. започва приемането на документите за регистрация/допускане на партии и коалиции за участие в частичните избори. Крайният срок за подаване на документи е 17 януари и те трябва да бъдат подадени в сградата на Народното събрание, съобщават от Централната избирателна комисия (ЦИК).

„Сметната палата е предоставила служебно на ЦИК издадените удостоверения по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии, поради което партиите и коалициите не следва да ги представят към заявленията за допускане или регистрация за участие в изборите на 22 февруари 2026 г.“ – заявяват от ЦИК.