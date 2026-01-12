От 13 януари 2026 г. започва приемането на документите за регистрация/допускане на партии и коалиции за участие в частичните избори. Крайният срок за подаване на документи е 17 януари и те трябва да бъдат подадени в сградата на Народното събрание, съобщават от Централната избирателна комисия (ЦИК).
Започва регистрацията на партии и коалиции за частичните избори на 22 февруари 2026 г.
От 13 януари 2026 г. започва приемането на документите за регистрация/допускане на партии и коалиции за участие в частичните избори. Крайният срок за подаване на документи е 17 януари и те трябва да бъдат подадени в сградата на Народното събрание, съобщават от Централната избирателна комисия (ЦИК).
Коалиция.със.коалиция.старите.номера.със.нови.неизвестни.испълнители..а.народат……..захитря.как.щте.стане.това