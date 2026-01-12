НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 12.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Започва регистрацията на партии и коалиции за частичните избори на 22 февруари 2026 г.

          1
          35
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          От 13 януари 2026 г. започва приемането на документите за регистрация/допускане на партии и коалиции за участие в частичните избори. Крайният срок за подаване на документи е 17 януари и те трябва да бъдат подадени в сградата на Народното събрание, съобщават от Централната избирателна комисия (ЦИК).

          „Сметната палата е предоставила служебно на ЦИК издадените удостоверения по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии, поради което партиите и коалициите не следва да ги представят към заявленията за допускане или регистрация за участие в изборите на 22 февруари 2026 г.“ – заявяват от ЦИК.

          От 13 януари 2026 г. започва приемането на документите за регистрация/допускане на партии и коалиции за участие в частичните избори. Крайният срок за подаване на документи е 17 януари и те трябва да бъдат подадени в сградата на Народното събрание, съобщават от Централната избирателна комисия (ЦИК).

          „Сметната палата е предоставила служебно на ЦИК издадените удостоверения по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии, поради което партиите и коалициите не следва да ги представят към заявленията за допускане или регистрация за участие в изборите на 22 февруари 2026 г.“ – заявяват от ЦИК.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Методи Лалов: Гражданите не одобряват политическите мутри и шарлатани

          Красимир Попов -
          Гражданите не одобряват мутри, крадци, простаци и шарлатани, заяви в коментар във Фейсбук Методи Лалов. Според него, лидерите на парламентарно представените партии имат изключително...
          Общество

          Протестиращи в София искат оставката на кмета Васил Терзиев

          Красимир Попов -
          Стотици граждани се събраха пред Столична община (СО), изразявайки недоволството си и изисквайки оставката на кмета Васил Терзиев. Протестът беше насочен срещу цялостното управление...
          Общество

          Министър Красимир Вълчев ще открие нова STEM среда в Благоевград

          Красимир Попов -
          Министърът на образованието и науката, Красимир Вълчев, ще посети 8. Средно училище „Арсени Костенцев“ в Благоевград утре, 13 януари. В 9:00 ч. той ще...

          1 коментар

          1. Коалиция.със.коалиция.старите.номера.със.нови.неизвестни.испълнители..а.народат……..захитря.как.щте.стане.това

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions