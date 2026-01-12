НА ЖИВО
      понеделник, 12.01.26
          ЗАПОЧВА СЕ! Първа област у нас пред епидемия – онлайн обучение, контрол в болниците и детските градини

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Регионалната здравна инспекция във Варна предлага обявяването на грипна епидемия в областта, като предложението ще бъде в сила от 14 януари 2026 г. Това съобщи директорът на инспекцията Цонко Паунов след заседание на Областния щаб за борба с грипа.

          Мерки за учениците и учебния процес

          В резултат на нарастващите случаи на грип, се предвижда учениците да преминат на онлайн обучение. Това е част от мерките за намаляване на разпространението на вируса сред по-големи групи хора и защита на здравето на учащите се.

          Промени в болничните и медицински услуги

          Също така, ще бъдат прекратени свижданията и плановите операции в болниците, за да се намали натоварването на здравните заведения и да се предотврати допълнителното разпространение на инфекциите сред пациентите.

          Мерки за детските заведения

          Детските градини и яслите ще продължат да функционират, но ще бъде въведен засилен медицински контрол за прием и здравословното състояние на децата. Това ще помогне за предотвратяване на масови заболявания сред най-малките.

