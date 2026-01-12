НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски предупреждава за нови руски удари, НАТО заявява, че агресията няма да спре подкрепата за Украйна

          9
          184
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Украинският президент Володимир Зеленски обяви във вечерното си видео обръщение, публикувано в Telegram, че Русия подготвя нови удари срещу Украйна. Той призова украинците да бъдат бдителни при обявяването на сирени за въздушна тревога, като уточни, че разузнавателната информация показва, че Русия подготвя нов масиран удар с дронове и ракети, с цел изтощаване на противовъздушната отбрана на Украйна. Тези удари може да се случат в следващите дни:

          „Имаме разузнавателна информация, че руснаците подготвят нов масиран удар: с дронове за изтощаване на противовъздушната отбрана и с ракети. Те искат да се възползват от студеното време. Този удар може да се случи през следващите дни“, каза Зеленски.

          - Реклама -

          Въпреки тези заплахи, генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на посещението си в Загреб заяви, че агресията на Русия няма да спре подкрепата за Украйна:

          „Жестоката агресивна война на Русия продължава. Само миналата седмица видяхме използването на ракета „Орешник“ в Лвов и продължаващите атаки срещу гражданска и енергийна инфраструктура. Русия се опитва да ни възпре от подкрепата за Украйна, но това няма да ни спре“, каза Рюте.

          Украинският президент Володимир Зеленски обяви във вечерното си видео обръщение, публикувано в Telegram, че Русия подготвя нови удари срещу Украйна. Той призова украинците да бъдат бдителни при обявяването на сирени за въздушна тревога, като уточни, че разузнавателната информация показва, че Русия подготвя нов масиран удар с дронове и ракети, с цел изтощаване на противовъздушната отбрана на Украйна. Тези удари може да се случат в следващите дни:

          „Имаме разузнавателна информация, че руснаците подготвят нов масиран удар: с дронове за изтощаване на противовъздушната отбрана и с ракети. Те искат да се възползват от студеното време. Този удар може да се случи през следващите дни“, каза Зеленски.

          - Реклама -

          Въпреки тези заплахи, генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на посещението си в Загреб заяви, че агресията на Русия няма да спре подкрепата за Украйна:

          „Жестоката агресивна война на Русия продължава. Само миналата седмица видяхме използването на ракета „Орешник“ в Лвов и продължаващите атаки срещу гражданска и енергийна инфраструктура. Русия се опитва да ни възпре от подкрепата за Украйна, но това няма да ни спре“, каза Рюте.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Турция обвинява кюрдските бойци за саботаж на мирния процес в Сирия

          Красимир Попов -
          Неотдавнашните сражения в Алепо, Сирия, бяха опит на кюрдските бойци да саботират усилията на Турция за прекратяване на конфликта с кюрдските милитанти от ПКК,...
          Война

          Украйна обвинява Русия в атака с дронове срещу товарни кораби в Черно море

          Красимир Попов -
          Украйна обвини Русия, че е атакувала с дронове два товарни кораба под флага на Панама и Сан Марино, които се намирали в близост до...
          Война

          Руската армия се опитва да премине железопътната линия северно от Покровск и да пробие към Гришино

          Иван Христов -
          Щурмови групи на руската армия са активизирали опитите си да настъпят над железопътната линия в северната част на Покровск, Донецка област. Въоръжените сили на...

          9 КОМЕНТАРА

          2. СКРИЙ те го този наркоман, който си изтрепа народа! Защо го споменавате? Историята ще го помни само с корупцията му!

          6. Тия безсрамници не се спряха с тия откачени подкрепи за война- зер, там не умират техните деца.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions