Зеленски предупреждава за нови руски удари, НАТО заявява, че агресията няма да спре подкрепата за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски обяви във вечерното си видео обръщение, публикувано в Telegram, че Русия подготвя нови удари срещу Украйна. Той призова украинците да бъдат бдителни при обявяването на сирени за въздушна тревога, като уточни, че разузнавателната информация показва, че Русия подготвя нов масиран удар с дронове и ракети, с цел изтощаване на противовъздушната отбрана на Украйна. Тези удари може да се случат в следващите дни:
Въпреки тези заплахи, генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на посещението си в Загреб заяви, че агресията на Русия няма да спре подкрепата за Украйна:
