Зеленски: Русия възпроизвежда фашизма от XX век

Пълномащабната война на Русия срещу Украйна навлезе в своя 1 418-и ден на 11 януари — същият брой дни, в които нацистка Германия е воювала срещу Съветския съюз по време на Втората световна война.
Това озаяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, съобщи „Киев Индипендънт“.
Зеленски отбеляза датата, като сравни тактиките на Русия в Украйна с тези на нацистите, заявявайки, че Москва възпроизвежда фашизма от XX век.
Въпреки продължаващата с години агресивна кампания на Русия, Кремъл не е успял да постигне военните си цели, заяви Зеленски.
Зеленски призова САЩ, Европа и другите съюзници да обединят усилията си, за да продължат да се противопоставят на руската заплаха.
Нацистка Германия започва операция „Барбароса“ — нахлуването си в Съветския съюз — на 22 юни 1941 г. Последвалата мащабна и смъртоносна сухопътна война, често наричана Източния фронт или Великата отечествена война, продължава приблизително 1 418 дни — до капитулацията на Германия на 9 май 1945 г..
Докато украинските власти през последните седмици работят в тясно сътрудничество с представители на САЩ по проект за мирно споразумение, включващо следвоенни гаранции за сигурност, Русия последователно отказва да отстъпи от своите максималистични цели.
Зеленски заяви на 4 януари, че Украйна активно търси дипломатическо решение, но е готова да продължи да се сражава, ако мирното споразумение се провали, и подготвя планове за продължаване на отбраната.
