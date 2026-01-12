Зеленски: Русия възпроизвежда фашизма от XX век

Пълномащабната война на Русия срещу Украйна навлезе в своя 1 418-и ден на 11 януари — същият брой дни, в които нацистка Германия е воювала срещу Съветския съюз по време на Втората световна война.

- Реклама -

Това озаяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, съобщи „Киев Индипендънт“.

Зеленски отбеляза датата, като сравни тактиките на Русия в Украйна с тези на нацистите, заявявайки, че Москва възпроизвежда фашизма от XX век.

„Пълномащабната война на Русия срещу Украйна продължава толкова дълго, колкото и войната на нацистка Германия срещу Съветския съюз. Днес е 1 418-ият ден от войната на Русия срещу Украйна. Те искаха да повторят и повториха подигравката с хората — повториха фашизма, повториха почти всички най-лоши неща, които се случиха през XX век“, каза президентът.

Въпреки продължаващата с години агресивна кампания на Русия, Кремъл не е успял да постигне военните си цели, заяви Зеленски.

„Но въпреки това руснаците все още се опитват да превземат същия Донбас, както преди почти четири години“, посочи той.

„Отново искат да лъжат, че са превзели Купянск, умират безкрайно по полетата на Запорожие и все още се бият срещу обединена Украйна. Това говори много за системата, която (руският президент Владимир) Путин е изградил“, каза украинският лидер.

Зеленски призова САЩ, Европа и другите съюзници да обединят усилията си, за да продължат да се противопоставят на руската заплаха.

„Всеки ден от войната е напомняне, че светът не може да се защити от безумци“, каза той.

Нацистка Германия започва операция „Барбароса“ — нахлуването си в Съветския съюз — на 22 юни 1941 г. Последвалата мащабна и смъртоносна сухопътна война, често наричана Източния фронт или Великата отечествена война, продължава приблизително 1 418 дни — до капитулацията на Германия на 9 май 1945 г..

Докато украинските власти през последните седмици работят в тясно сътрудничество с представители на САЩ по проект за мирно споразумение, включващо следвоенни гаранции за сигурност, Русия последователно отказва да отстъпи от своите максималистични цели.

Зеленски заяви на 4 януари, че Украйна активно търси дипломатическо решение, но е готова да продължи да се сражава, ако мирното споразумение се провали, и подготвя планове за продължаване на отбраната.